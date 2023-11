Estas son algunas de las funciones más peligrosas de Android

Los smartphones se han convertido en una constante en nuestras vidas. Desde estos pequeños dispositivos permiten tener un acceso constante a la información y mantenerlos conectados. Aunque pueden parecer todo ventajas, también tiene sus inconvenientes que afectan directamente a la seguridad.

Funciones peligrosas a tener en cuenta en Android

Los expertos en seguridad hacen hincapié en la importancia de mantener nuestros dispositivos protegidos, lejos de las amenazas más comunes. Es por ello que desde Kaspersky nos recuerdan tres de las funciones más peligrosas que podemos encontrar en nuestros dispositivos Android. Muchos de las brechas de seguridad se solucionan con las actualizaciones, es por ello que mantener nuestros dispositivos al día es muy importante para mantener la seguridad. Actualizaciones que de modo periódico son lanzadas para mejorar y garantizar la seguridad, con lo que conseguimos minimizar los riesgos que las siguientes funciones implican.

Comprobando la seguridad en nuestros teléfono móvil | Foto de Jason Briscoe en Unsplash

Por norma general solemos instalar las aplicaciones de forma segura desde la tienda de aplicaciones. Una de las más populares es la PlayStore de Google. Las apps que encontramos en ella han pasado una serie de controles de seguridad. Aunque en algunas ocasiones las apps maliciosas son capaces de saltarse los controles. En cuanto son detectadas son automáticamente eliminadas.

Esto no sucede si no conocemos la procedencia de la aplicación y la descargamos de una fuente poco fiable. Esto es posible gracias a que Android no es tan estricto como otros sistemas a la hora de permitir las descargas. Por lo que antes de descargar nada, debemos asegurarnos que es seguro y después de la instalación es conveniente analizar en dispositivo con ayuda de antivirus para asegurarnos de que no se haya infectado por malware.

Una seria amenaza para nuestro móvil es el Rooting, esto concede derechos de superusuario a cualquiera que se haga con el dispositivo, lo que supone un acceso completo al sistema. De manera que tanto los archivos, tanto el hardware como en firmware o el tráfico en la red están a plena disposición. Lo cual es aprovechado por el malware para hacerse con el control del dispositivo. Por lo que está del todo desaconsejado a no ser que seamos expertos en el funcionamiento del sistema.

Hay funciones como la accesibilidad, que, aunque han sido creadas para facilitar el uso de estos dispositivos por personas con capacidades reducidas. Lo cual es necesario para ellas, pero además otorga privilegios de accesibilidad total a estas apps para acceder a otras aplicaciones. Lo que en parte vulnera una de las funciones de seguridad principales de Android, el principio de aislamiento estricto.

Las apps maliciosas pueden hacerse pasar por este tipo de app para tener acceso total al dispositivo lo que implica un peligro real para nuestra información. Además de acceder a nuestros mensajes, datos financieros o interceptar códigos de confirmación de un solo uso, pueden robar credenciales e incluso tocar los botones o cumplimentar formularios. Por lo que debemos estar muy atentos a los permisos que nos piden estas apps y su implicación en la seguridad.