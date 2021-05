Esta tecnología multiplicará por cuatro la autonomía de nuestros móviles

Nuestros teléfonos móviles cada vez ofrecen baterías más grandes, algo que no necesariamente nos da como resultado una autonomía mayor. Si hace dos o tres años lo normal era contar con móviles de 3000mAh o 4000mAh de batería, ahora no es raro encontrarlos con 5000mAh, 6000mAh o 7000mAh, y a pesar de ello sobre todo en la gama alta, las autonomías no pasan de un día, igual que cuando eran más pequeñas. Algo que se debe a que las exigencias no solo de procesamiento, sino también de conectividad necesitan también más energía. Ahora IBM ha desvelado una tecnología que promete revolucionar la fabricación de móviles y reducir al máximo su consumo energético.

Hasta cuatro veces más de autonomía

Lógicamente la autonomía de un teléfono está directamente relacionada con el consumo de energía que este hace. Y aunque cada procesador que llega al mercado es más eficiente que el anterior, la autonomía no aumenta en el mismo porcentaje. La tecnología de 2nm que IBM ha anunciado en la fabricación de semiconductores para procesadores que promete un aumento espectacular de la autonomía. Esta permitirá ofrecer hasta un 45% más de rendimiento que los actuales semiconductores, y reduciendo un 75% el consumo de energía respecto de los procesadores de 7nm, recordemos que ya hay varios procesadores que utilizan la tecnología de 5 nm.

Ambient Mode en un móvil Android | Google

IBM ha desarrollado esta nueva tecnología en un laboratorio de investigación de la compañía en el Estado de Nueva York. Y ha sido la propia compañía la que ha apuntado a que esta nueva tecnología tendrá un impacto directo en la autonomía de los smartphones. De hecho aseguran que con esta nueva tecnología solo tendríamos que cargar el teléfono una vez cada cuatro días. Esta tecnología de IBM permitirá integrar hasta 50.000 millones de transistores en el tamaño de una uña, algo que desde luego es sorprendente cuanto menos, aunque venimos de generaciones de semiconductores en los que la densidad de transistores también es muy elevada.

Más ventajas que la propia autonomía

Para IBM hay más ventajas que aporta esta tecnología, no solo una mayor autonomía. Ya que será capaz de ofrecer más opciones a los desarrolladores de procesadores para aumentar la carga de trabajo respectiva a la inteligencia artificial y los servicios de computación en la nube. Además será clave para poder aumentar la velocidad de procesamiento los coches autónomos, y por tanto aumentar también la seguridad. Una mayor autonomía que será extensible a otros muchos dispositivos que cuenten con un procesador, como por ejemplo los ordenadores portátiles, tabletas y otros muchos. El objetivo es no solo aumentar el rendimiento, sino necesitar menos pasar por el cargador.

Aunque no solo del procesador depende la autonomía, sino también del entorno de software. Porque por muy eficiente que sea un dispositivo electrónico en relación a su hardware, si hay algún problema de software o este no está bien optimizado para aprovechar estas tecnologías, no notaremos un aumento tan grande de la autonomía. Pero es innegable que la existencia de esta nueva tecnología supone todo un halo de optimismo para quienes tenemos que pasar todos los días por el cargador.