El diseño de los Samsung Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra se deja ver en imágenes "reales"

Con los Xiaomi 13 recién presentados, es hora de ir conociendo poco a poco al resto de móviles topes de gama que podrían llegar en las próximas semanas al mercado. Y sin duda el más esperado de todos en las próximas semanas es el Samsung Galaxy S23 y el resto de su gama, que como ya es habitual se compondrá de tres nuevos teléfonos. Estos se han dejado ver ahora en unas imágenes, que, si bien son reales, no fotografían a dispositivos oficiales, sino que se trata de unos “dummies” o maquetas que recrean el aspecto final que tendrán estos dispositivos cuando se lancen.

El nuevo aspecto de los Galaxy S23

La realidad es que no vamos a asistir a una revolución del diseño de estos teléfonos, pero la realidad es que cambios los hay. Porque en las imágenes filtradas ahora vemos los tres modelos, el Galaxy S23, Galaxy S23 Plus y Galaxy S23 Ultra, aunque el orden es precisamente el inverso de izquierda a derecha en la imagen. Podemos ver los tres teléfonos de color blanco, y notables diferencias entre los modelos estándar y plus con el Ultra. En todos ellos vemos que se ha eliminado el módulo de cámara como tal, y se ha optado por dejar los sensores limpios, sin nada que los rodee. De esta manera podemos ver los tres sensores junto al flash de los modelos más pequeños.

Y los cinco sensores, tres más grandes y dos de tamaño más reducidos junto al flash en el modelo Ultra. Vemos también que mientras los S23 y S23 Plus tienen un diseño de esquinas redondeadas, el modelo Ultra permanece con un aspecto más afilado, y esquinas rectas. Uno de los aspectos llamativos es que el modelo Ultra vuelve a repetir con el S Pen integrado, tal y como se puede apreciar en la imagen que nos muestra la parte inferior de los teléfonos. En general nos da la sensación de que los cambios estéticos son muy leves, ya que en el caso del Galaxy S23 Ultra son prácticamente inexistentes respecto de su predecesor.

Mientras que en los otros dos tenemos como lo único reseñable la eliminación del módulo de cámara. Eso sí, hay que tomar estas informaciones con pinzas, porque en realidad no se trata de fotos reales de estos teléfonos, sino más bien de unas maquetas. De las que se utilizan para recrear el teléfono en tiendas sin tener que exponerlo físicamente o de los que se utilizan para probar las diferentes fundas que seguramente ya se han estado fabricando para tenerlas listas de cara al lanzamiento. Una presentación que se espera para el próximo mes de febrero, concretamente para la primera semana.

De estos teléfonos esperamos características similares a las del pasado año, con la salvedad de que todos ellos llegarán con el procesador Snapdragon 8 Gen 2, incluso en Europa, donde ya no vendrán con procesador Exynos. Y que en el caso del modelo Ultra tendremos un nuevo sensor, el primero de 200 megapíxeles que Samsung monta en sus teléfonos.