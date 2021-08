Esta imagen del Xiaomi Mi 12 es tan extravagante que nos hace dudar a todos

El Xiaomi Mi 12 será uno de los teléfonos más importantes de este 2021, aunque se vaya a lanzar a finales de año, prácticamente en la última semana, como ya ocurriera con su predecesor, o al menos eso es lo que esperamos todos. Y con varios meses por delante, ya son muchas las filtraciones que estamos viendo de este teléfono, hablamos de sus características, sobre todo, pero también de su diseño. Pues bien, precisamente sobre su aspecto hemos tenido novedades en las últimas horas. Y es que se ha filtrado el aspecto que tendría el nuevo teléfono de Xiaomi, y desde luego, nos resistimos a creer que sea así.

Cuesta creerse un diseño así

La imagen que se ha publicado en redes hace unas horas, es un render diseñado por un fan que en teoría se ha basado en rumores acerca de su diseño entre personas cercanas al desarrollo del teléfono. Y el resultado no podía ser más sorprendente y extravagante. Y es que como podéis ver en la parte trasera el módulo de cámara cuenta con un diseño de lo más sorprendente, ya que las cámaras se posicionan de tal manera que tienen forma de una letra “M” que por cierto nos recuerda bastante al logotipo de Gmail, que como sabéis se caracteriza también por una letra de este mismo estilo.

En la propia publicación nos vienen a decir que piensan que es completamente imposible que Xioami vaya a darle esta apariencia al teléfono. Y es que es verdad que el diseño con el que se muestra nos parece más bien una parodia que algo factible. Y no solo porque no siga los cánones de diseño de móviles que se llevan actualmente, sino porque además hacer referencia a la marca “Mi” que precisamente ahora Xiaomi va a terminar de eliminar. La imagen muestra dentro de esa letra M cuatro sensores de cámara, uno de ellos de gran tamaño, que contaría con 108 megapíxeles y sería el principal de esta cámara. Además, vemos también un flash LED y una serie de sensores para la cámara adicionales.

Se trata de una recreación, pero no nos deja indiferentes a nadie, eso desde luego. Tanto que no creemos que este diseño vaya a ver nunca la luz. Pero desde luego nos parece perfecto para animar las quinielas alrededor de este teléfono y sus características. Se espera que este Xiaomi Mi 12 cuente con las características más sorprendentes que hayamos visto en un móvil. No solo por ser más potente, con un Snapdragon 895, sino por contar también con una cámara de 200 megapíxeles, también con idéntica resolución en la cámara selfie, algo que sería inédito en ambos casos.

Así como una carga rápida que podría llegar a ser de 200W. O lo que es lo mismo, para cargar el teléfono al completo en solo 8 minutos. Un móvil que desde luego nos va a sorprender en su interior, y que seguramente en cuanto a diseño cumpla las expectativas, aunque seguramente lejos de este “loco” render que se ha filtrado ahora.