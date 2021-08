Xiaomi no lanzará más productos bajo su marca Mi, ¿por qué?

Seguramente Mi sea una de las marcas más reconocidas del mundo a nivel tecnológico. Esta siempre ha acompañado a Xiaomi para identificar a muchos productos de distintas gamas de la firma china. Y ahora sabemos que los productos Mi ya forman parte del pasado, ya que el movimiento tan sorprendente que hizo Xiaomi al lanzar el Xiaomi Mix 4 sin el Mi delante, se convertirá en norma de ahora en adelante. Y es que la firma china ha anunciado que su marca “Mi” no verá más la luz. Por tanto, se pone punto y final a una de las marcas más reconocidas a nivel tecnológico de la última década.

Sin más productos bajo la marca Mi

Ha sido en un comunicado a la web de XDA, como Xiaomi ha anunciado que su marca Mi ya no contarán con el branding Mi, que ha acompañado a los productos de la marca desde los comienzos de la firma china. Lo que le ha contado la firma a XDA es que ha llegado el momento de introducir grandes cambios en la marca, y que ya están preparados para eliminar la marca Mi de sus productos. Por tanto, a partir de ahora no habrá más productos de la marca que se denominen con este característico apellido. Algo que ya se pudo percibir con el lanzamiento hace unas semanas del Xiaomi Mix 4, un teléfono que de no haber sido tomada esta decisión se llamaría en realidad Xiaomi Mi Mix 4.

Por tanto, es de esperar que todos los productos de la firma china vean alteradas sus denominaciones a partid de ahora. De hecho, es de esperar que veamos cómo algunos productos emblemáticos cambian su denominación. Como por ejemplo el futuro Xiaomi Mi 12, que podría denominarse simplemente Xiaomi 12, pero puede ser que Xiaomi nos sorprenda con otros cambios más profundos en la denominación de sus productos. Porque es verdad que sin su Mi por delante se perderá bastante de la personalidad con loa que cuentan sus dispositivos, y que los hace muy reconocibles. Recordemos que los dispositivos más famosos de la firma china se han caracterizado por contar con ese Mi en su nombre.

¿Por qué este cambio de rumbo?

No tenemos una información de primera mano que nos vaya a decir el porqué de esta decisión de Xiaomi. Pero todo apunta a que Xiaomi busca hacer más global su marca, dándole más protagonismo al nombre Xiaomi, toda vez que ha conseguido desligarse a nivel de marketing de su marca Redmi, que se ha especializado en dispositivos aún más baratos. Ahora por tanto Xiaomi se consolidará como una marca que además de ofrecer buenos precios cuenta con un perfil más premium. Algo que podemos ver en los teléfonos de la marca, donde los Redmi ocupan la gama media hasta más o menos los 300 euros de precio, y Xiaomi monopoliza los dispositivos por encima de este precio. Eso así, ahora sin su emblemático “Mi” que como ha anunciado la firma ya forma parte de su historia, y no de su presente.