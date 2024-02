No lo esperábamos, el iPhone 16 estándar tendrá un nuevo diseño más estilizado

Decimos que no lo esperábamos porque precisamente hace unos días conocíamos por parte de uno de los analistas más cercanos a Apple que no habría novedades en este sentido con los iPhone 16. Pero estas nuevas informaciones que conocemos hoy contradicen este punto, y nos indican que los modelos estándar podrían recibir un lavado de cara que podría sentarle verdaderamente bien. Incluso hay renders que muestran cómo quedaría este nuevo diseño en los modelos básicos del iPhone 16.

Nuevo módulo de cámara

Y es que todo esto está cambiando casi semana a semana, y el diseño que conocemos hoy gracias a MacRumors apunta a un aspecto muy diferente del actual, y que desde luego nos parece que tiene muchas papeletas para que se pueda convertir en realidad. Se trata de un nuevo diseño que cambia la ubicación de los sensores de la cámara, que siguen siendo dos, pero que, en lugar de mostrarse en diagonal, lo hacen en vertical, uno sobre el otro.

Y además, la protuberancia de la cámara se reduce respecto del modelo actual. Incluso se estiliza para adoptar el aspecto de una píldora con unos bordes más pulidos y redondeados. Desde luego nos parece un cambio en el diseño muy acertado que podría ser verdaderamente exitoso para Apple en los nuevos iPhone 16 estándar, que precisamente no cuentan con la cámara triple de los modelos Pro.

Al final parece que Apple está volviendo a los orígenes, y adoptando un diseño para su móvil más similar al del iPhone X. No es la primera vez que conocemos un diseño como este en los últimos meses, pero se va confirmando que podría convertirse finalmente en el diseño definitivo elegido por los de Cupertino. Según cuentan desde la misma fuente, este nuevo diseño de la cámara podría dar pie a Apple para que estos iPhone 16 y 16 Plus puedan grabar por fin vídeo espacial, algo que no han podido hacer hasta ahora por la disposición diagonal de los sensores.

De momento estos diseños se basan en los planos filtrados de estos teléfonos en las fases de preproducción, que no dejan de ser los prototipos de estos nuevos teléfonos que estrenará Apple el próximo mes de septiembre junto a los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max. Junto a estas novedades, se espera un aspecto del que hablamos hace unos días, y es que todos los modelos, tanto los Pro como los estándar, contarán con un nuevo botón de acción. Este tendría tecnología capacitiva, y de alguna manera podría servir como obturador, para hacer fotografía con el teléfono directamente sin tener que pasar por abrir antes la app de cámara.

Solo habría que pulsar el botón para abrirla y hacer la foto. Veremos si finalmente estos diseños se hacen realidad, pero desde luego la forma en la que se muestran en los renders que hemos visto ahora nos anticipan un aspecto inmejorable y verdaderamente atractivo, que puede darle un verdadero revulsivo a los móviles más accesibles de los de la manzana, con permiso del iPhone SE 4 que podría estrenarse esta primavera.