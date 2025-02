Dudas de última hora con el iPhone SE 4, ¿cómo se va a llamar finalmente?

No es la primera vez que tratamos este tema sobre el nuevo teléfono de Apple, pero ahora que sabemos exactamente cuándo se va a presentar, salvo que Tim Cook nos haya engañado deliberadamente, vuelve a ser noticia el nombre que tendrá el nuevo teléfono económico de los de Cupertino. Y es que en este aspecto la incertidumbre es máxima, ya que no hay certeza de que el nuevo teléfono vaya a ser el iPhone SE 4, y no otro modelo totalmente nuevo dentro de la gama de teléfonos de Apple.

¿Por qué nombre decantarse?

Lo que ha sonado con más fuerza en los últimos meses es que el teléfono termine llamándose iPhone 16E, y hay muy buenas razones para ello, para pensar en que Apple apostará por darle un nombre diferente a este nuevo teléfono. Y es que mientras que la atención mediática se la ha llevado el nombre de iPhone SE 4, razón por la que la mayoría de artículos se siguen firmando con su nombre, pero la lógica nos hace pensar que el teléfono no se llamará finalmente así.

El propio Mark Gurman se ha referido a esta posibilidad, la del cambio de nombre, como consecuencia directa del gran salto que va a suponer este modelo respecto de sus predecesores, siendo el modelo más innovador de todos los que ha lanzado hasta ahora Apple en este rango de precio accesible. Y, por tanto, tendría sentido que Apple se desligara de la gama de móviles baratos que ha lanzado ahora, para posicionarlo como un móvil mucho más interesante a pesar de tener un precio más asequible.

Sobre todo, si tenemos en cuenta que este nuevo modelo va a contar con algo que pocos iPhone pueden decir, Apple Intelligence. La IA generativa de Apple funcionará en este modelo por dos aspectos técnicos clave. Por un lado, el uso del procesador Apple A18 que montan los iPhone 16, y en segundo lugar por contar ahora con 8GB de memoria RAM, precisamente para esos menesteres de la IA.

Esto quiere decir que a nivel de rendimiento poco tendrá que envidiar a los iPhone 16, y de ahí que tenga sentido que se termine denominando como el resto de modelos actuales de la gama. No sabemos si se identificará por la E u otra letra, pero parece evidente que va a pertenecer a la gama de los actuales iPhone 16. Lo único que quizás puede desmontar esta teoría podría estar en el precio.

Si es un iPhone 16 de pleno derecho, podrían ser malas noticias, ya que sería cuando menos inesperado que Apple lance un modelo de esta gama con un precio de alrededor de 500 o 600 euros. Por tanto, deberíamos esperar un precio algo más elevado para equipararlo a sus compañeros de gama, aunque sea menos potente en algunos aspectos concretos.

Sea como fuere, es evidente que este móvil debería seguir siendo independiente en la gama, sobre todo si se encuentra entre los iPhone 16, y tener un apellido que lo diferencie y nos diga que sí, que en esencia es un iPhone 16 pero limitado en algunos aspectos. Quizás a estas alturas lo de iPhone SE 4 ya nos suene incluso anticuado. Veremos qué decide finalmente Apple.