El diseño del Oppo Find X5 ya no tiene secretos, y te va a sorprender

La firma china Oppo se ha convertido en uno de los principales fabricantes de smartphones de todo el planeta, de hecho, se encuentra dentro del Top 5. Algo que ha conseguido no solo por su popular gama media y, de entrada, sino también por sus móviles de alta gama, que se han convertido en un referente del mercado, con unas características de mucho nivel, sobre todo a nivel fotográfico. Como sabéis, para los chinos el número 4 es sinónimo de mala suerte, por lo que suele ser un número que se saltan los fabricantes cuando lanzan sucesivas generaciones. Por eso vamos a tener un Oppo Find X5, y no un X4. Ahora conocemos con todo lujo de detalles el diseño que tendrá el nuevo tope de gama de la marca, y desde luego no va a dejar a nadie indiferente.

Un diseño completamente nuevo

Hay que reconocer que innovar en el diseño de smartphones es algo difícil, primero por el gran número de modelos que hay en el mercado, y en segundo lugar porque el área disponible para ser creativos es algo limitada, siendo tradicionalmente el módulo de la cámara el único presto a ser mejorado en el aspecto visual. Y eso parece tenerlo claro Oppo, que ahora ha visto filtrado el diseño de su próximo tope de gama por parte de Onleaks. Y si viene de esta fuente, es algo que hay que tomarse muy en serio, porque normalmente los cambios entre sus filtraciones y los dispositivos reales son mínimos.

En esta ocasión podemos ver un Oppo Find X5 con un diseño realmente sorprendente, porque aunque repite un módulo de cámara con una barriga bastante pronunciada como la del Oppo Find X3, en este caso el módulo tiene una original forma asimétrica, que la da un toque diferente a todo lo que hayamos visto en un terminal móvil. Onleaks ha compartido una serie de imágenes de alta resolución 5K, donde se puede ver con todo detalle el teléfono de la marca china. Además de las imágenes, donde podemos ver el diseño integral del teléfono, también ha facilitado algunas de sus características. Estaríamos hablando de una pantalla de gran tamaño, con 6.78 pulgadas.

Esta tendría una resolución Full HD+. El procesador sería el potente MediaTek Dimensity 9000, el más potente de la marca china para 2022. Además, tendría 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno. Respecto de la cámara de fotos, sería triple, con uno principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles, y un tercer sensor de 13 megapíxeles. Delante la cámara de fotos sería de 32 megapíxeles. La batería de este modelo sería de 5000mAh, una capacidad estándar en multitud de móviles, así como un conector USB tipo C. Estamos hablando del X5 estándar, entendemos que habrá un modelo Pro que contará con una cámara de fotos aún mejor, pero eso de momento es mucho especular. Es de esperar que este modelo se presente en el primer trimestre de 2022, probablemente por un precio que supere los mil euros.