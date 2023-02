El diseño del OnePlus 11 Concept recuerda al Nothing Phone en un aspecto llamativo

Nothing se ha convertido en poco tiempo en un fabricante con una personalidad muy marcada. La empresa, fundada por el cofundador de OnePlus, Carl Pei, ha lanzado el pasado año su primer smartphone con un aspecto único, que no nos ofrece prácticamente ningún otro teléfono del mercado. Y es que este cuenta con unos LED en la parta trasera, de color blanco, que dibujan un diseño único. Sabemos desde hace semanas que OnePlus presentará un móvil experimental durante el MWC 2023 de Barcelona, que se inaugurará esta misma semana. Ahora hemos visto cuál sería su diseño, y desde luego nos recuerda y mucho al teléfono de Nothing, algo cuando menos llamativo.

Este sería su aspecto

Las imágenes que ha compartido OnePlus, de momento solo dos, ya nos dan una idea de lo que podríamos esperar de este terminal. Y es que lo más llamativo son sin duda esos LED que podemos ver en la parte trasera de color azul. Aunque hay dudas de si son realmente unos LED como los que lleva el Nothing, la realidad es que en una de las imágenes podemos ver cómo esos LED rodearían el gran módulo de cámara del OnePlus 11, y que saldrían de este desde la parte inferior, dibujando una forma de zigzag por toda la trasera del teléfono.

OnePlus 11 Concept | OnePlus

Una forma de zigzag que no es casual, ya que representa el recorrido de las tuberías de refrigeración del teléfono. Lógicamente recrea ese recorrido, pero realmente no estaríamos delante de una imagen que represente a esas tuberías. La realidad es que las imágenes pueden generar dudas, pero sin duda la primera de ellas da la sensación de ser una decoración basada en LEDs similar a la que hemos visto en los Nothing Phone. Desde luego nos parece de lo más curioso esto, ya que sería bastante irónico que el teléfono se basara visualmente en uno de los aspectos más personales de los móviles de Nothing, precisamente creador por a su vez el creador de OnePlus.

La propia OnePlus ha indicado que esas líneas de color azul que se ven en la imagen en realidad se inspiran en los vasos sanguíneos, por lo que entendemos que serían algo así como las venas del teléfono, que a su vez asociamos a esa refrigeración que le da la vida al teléfono cuando tiene que hacer un desempeño mayor. Desde luego no sabemos si estos presuntos LED se podrán encender, apagar o programar su iluminación bajo demanda del usuario, o si será algo que se mostrará siempre encendido por defecto.

De todas maneras, saldremos de dudas durante el MWC 2023, donde no solo imaginamos que se mostrará el teléfono en imágenes, sino físicamente. No es la primera vez que OnePlus crea móviles experimentales, como vimos ya hace unos años. Recordemos que entonces el teléfono usaba un material especial para esconder la cámara de fotos, similar a los que se utilizan en los vehículos superdeportivos para dejar pasar la luz a través del cristal del techo, o para bloquearla. Este tipo de tecnologías, que no hemos visto después en ningún modelo de la marca, son las que normalmente se muestran en estos dispositivos experimentales. No obstante, imaginamos muchas más novedades para este nuevo OnePlus 11 experimental, que irán mucho más allá del simple aspecto visual del teléfono.