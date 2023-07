El diseño del Nothing Phone 2 ya no es un secreto, este es su aspecto real

Hoy ha sido un día muy señalado en la historia de Nothing, la joven empresa de Carl Pei, ex fundador de OnePlus, que está cerca de lanzar la segunda generación de su smartphone. Estamos hablando de un teléfono que debería hacerse realidad en apenas unos días, la próxima semana. Y que a pesar de que falta todavía este tiempo, hoy se ha filtrado al completo, al menos en lo referente a su diseño. Y es que hemos podido ver el aspecto real de este teléfono antes de presentarse, y ya os adelantamos que el parecido con su predecesor es enorme desde luego.

Así es el nuevo Nothing

Ha sido el youtuber Marques Brownlee el que ha tenido el acceso a este nuevo teléfono por completo, y quien nos lo ha mostrado con todo lujo de detalles. Estamos hablando de una unidad final del Nothing Phone 2, que nos muestra tal y como es a este nuevo smartphone. Y la realidad es que, si no conocemos demasiado a este móvil, podríamos pensar que la segunda entrega es exactamente igual a la primera, aunque no es así, es distinto.

Porque podemos ver cómo sobre todo en el aspecto más personal de este teléfono, existen cambios de al menos cierto calado. Hablamos de los LED blancos programables, que ahora tienen un diseño moderadamente diferente. Y lo decimos porque en lugar de ser un LED continuo en muchos aspectos, se trata de un diseño que, aunque sigue el mismo patrón, ahora se fragmenta para mostrarnos un diseño ligeramente diferente. Lo vemos en el LED central, que ahora se divide en seis diferentes, en lugar de ser uno solo.

O en la cámara de fotos, a la que le rodean ahora dos LED en lugar de un solo. Cambios sutiles, pero que sí que nos permiten diferenciar a ambos teléfonos. Y es que son tan parecidos que hay que recurrir a este aspecto de los LED para reconocerlos. Por otro lado, podemos apreciar un tamaño moderadamente mayor en el nuevo modelo, el Nothing phone 2. Vemos cómo es un poquito más alargado, siendo más alto que su predecesor. En definitiva, como sabíamos ya, tendremos una pantalla algo más grande que la del modelo actual.

Y sí, vemos una novedad más, que podemos describir como menor. Y tiene que ver con el flash LED, que se encuentra al lado de la cámara de fotos. Este ahora es ovalado, más largo de lo habitual. O al menos de lo que era su anterior modelo, donde el LED era prácticamente cuadrado. En la parte delantera vemos un teléfono que presume de pantalla con bordes delgados, así como una cámara perforada en la pantalla, en la parte superior central.

Ahora solo nos falta conocer las características de este teléfono, las técnicas, del que sabemos que entre otras cosas contará con un procesador más potente, como es el Snapdragon 8+ Gen 1. Un chip que convertirá a esta nuevo Nothing en todo un móvil de gama alta, dejando atrás la gama media.