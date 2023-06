El Nothing Phone 2 ya no será un móvil asequible, este sería su precio en Europa

Hemos hablado largo y tendido del nuevo teléfono de Nothing, y la realidad es que la expectación ha ido in crescendo por varias razones, aunque la más importante ha sido sin duda el hecho de que se ha ido adelantando que se tratará de un teléfono más avanzado que su predecesor, algo que debería ser obvio, aunque no tanto el que dejaría de ser un móvil de gama media. Y eso es lo que vamos a tener, un dispositivo más bien pensado para la gama alta, que nos dará un mejor rendimiento. Aunque como era de esperar, esto conllevará un aumento evidente del precio del teléfono, como acabamos de comprobar.

Será bastante más caro, casi el doble

Esa es la realidad a la que nos enfrentan las informaciones que hemos conocido ahora, y que nos detallan los precios que tendrá el nuevo Nothing Phone 2 en Europa cuando se presente el próximo mes de julio. Por tanto, son noticias agridulces, ya que mientras muchos esperaban con ganas la llegada de este nuevo teléfono, por otro lado, han preferido ignorar que sus mejoras llevarán implicada una subida inevitable de su precio.

Pues bien, por lo que hemos visto, este nuevo modelo se venderá en Europa en dos versiones. Los precios filtrados ahora pertenecen a Francia, por lo que parece bastante probable que sean los que tengamos en España también. Para el modelo de 256GB será de 729 euros, mientras que el de 512GB tendrá un precio de 849 euros. Por lo que, será un teléfono más caro, eso es evidente, aunque tampoco muchísimo más si tenemos en cuenta las características con las que va a contar.

Para hacernos una idea, el modelo actual se vende con un precio de partida de 469 euros, evidentemente más asequible, aunque eso sí, con solo 128GB de almacenamiento interno. Lo máximo que ofrece este teléfono son 256GB y 12GB de memoria RAM, un modelo que supera por poco los 500 euros. Por tanto, el aumento de precio de este nuevo teléfono es evidente, aunque estamos seguros que lo seguidores de la marca van a hacer todo lo posible por hacerse con él, no lo dudamos.

¿Qué va a mejora el Nothing Phone 2?

Hay que decir que Carl Pei ha avanzado ya bastante información sobre este teléfono en los últimos meses, por lo que nos podemos hacer una buena idea de él junto a los rumores que se han dado. Lo más notable va a ser el procesador, que será mucho más potente que el del modelo actual. Estamos hablando de un Snapdragon 8+ Gen 1, que, si bien no es el de un buque insignia, si lo fue de los de la segunda mitad de 2022, por lo que va a ser un móvil realmente rápido junto a la nueva capa de software de Nothing OS.

Por lo tanto, la experiencia de rendimiento no va a tener nada que ver. Otro de los aspectos más importantes será la pantalla, ya que va a ser más grande que la del primer modelo. Esta tendría un tamaño de 6,7 pulgadas, por lo que ya de por sí el teléfono será más grande, algo de agradecer y que esperamos siempre de un móvil de alta gama. También su cámara será mejor, capaz de grabar vídeo en 4K y a 60fps.