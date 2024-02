El diseño final del Xiaomi 14 Ultra ya no tiene secretos

Ayer os contábamos que Xiaomi tiene preparadas muchas sorpresas, y otras no tanto, de cara a su presentación del MWC de Barcelona, que tendrá lugar a finales de mes en la Ciudad Condal. Uno de los grandes protagonistas de esta presentación será el nuevo móvil de alta gama de la marca, su teléfono más avanzado de 2024, con permiso de los MIX obviamente, el nuevo Xiaomi 14 Ultra y su espectacular cámara Leica, que volverá a ser uno de los grandes atractivos de este mercado en 2024. Ahora este ha desvelado su diseño, que ya no tiene secretos.

Un diseño continuista

Las imágenes que se han filtrado ahora han sido compartidas por el medio asiático MySmartPrice, y nos muestran el aspecto del teléfono tal y como llegará a las tiendas y por supuesto como será presentado en Barcelona. Ahora bien, aunque es casi idéntico, hay diferencias en el propio cuerpo del terminal. Y es que parece que este nuevo modelo perderá esa barriga adicional que tenía el teléfono en la parte superior, alrededor de su módulo de cámara. Esta recreaba de alguna manera la forma de las cámaras de fotos profesionales, lo que unido a ese acabado de textura imitando a la piel le daba un aspecto muy de cámara profesional.

Ahora en estos renders podemos ver que la parte trasera es completamente plana, y que no hay protuberancias que le den volumen al teléfono. Encontramos una vez más un enorme módulo de cámara, que ocupa prácticamente la mitad de la parte posterior del teléfono. En ese módulo podremos encontrar una de las mejores cámaras de fotos del mercado, con un total de cuatro sensores diferentes.

En el centro de este gran módulo nos encontraremos con la inscripción de Leica, la prestigiosa firma de fotografía que colabora con Xiaomi para crear una vez más una cámara que destacará por captar más luz que ninguna otra cuando se trata de instantáneas en entornos oscuros. Vemos también en la parte inferior del módulo un doble flash LED, que será especialmente potente. No obstante, la barriga de la cámara, que vemos en una de las imágenes con el perfil del teléfono, es bastante grande, algo que no nos debería extrañar en ningún caso.

En otra de las imágenes podemos comprobar que este teléfono contará con los tradicionales botones de volumen y encendido, pero parece que seguirá sin contar con uno específico para el obturador, algo que seguramente vuelva a disfrutar gracias a una funda específica que permite agarrarla de una manera más similar a la de una cámara de fotos Reflex o EVIL. El acabado trasero de este teléfono podría llegar en tres variantes, con cristal, piel e incluso titanio.

Un terminal que no sabemos si finalmente contará con una cámara frontal debajo de la pantalla, como hemos visto en los modelos MIX en los últimos años, es una de las grandes novedades que se habrían rumoreado para este teléfono, pero no parece de momento que vaya a ser así, al menos las imágenes filtradas ahora no muestran esa parte frontal, quién sabe si interesadamente para mantener el Hype alto.