El Honor 8X ha sido uno de los móviles de gama media más populares en los últimos meses. Desde luego dentro de Honor es uno de los teléfonos que mejor ha funcionado, y uno de los que se demanda más información. Ahora la firma china está muy cerca de lanzar a su sucesor, el nuevo Honor 9X, que nos ofrece esta vez además una versión Pro que no habíamos visto anteriormente. Un Honor 9X que supone un cambio radical en su diseño, ofreciendo un aspecto de gama alta en un móvil que presumiblemente será mucho más barato que uno de estos dispositivos.

Diseño y características filtradas al completo

No solo ha sido el diseño del Honor 9X y 9X Pro el que se ha filtrado al completo ahora, sino también sus características a través de la ficha técnica que ayer se pudo ver en la TENAA china, la certificación que además viene a desvelarnos que el lanzamiento de estos móviles es inminente. Empezando por el diseño, como decimos el cambio es radical, ya que pasamos de una pantalla sin bordes pero con un notch de ceja, a un diseño de pantalla completamente sin borde alguno, y sin la existencia de un notch, por lo que esta pantalla está completamente limpia.

Honor 9X | GSMArena

En la parte trasera el diseño es muy limpio, y solo encontramos la cámara de fotos tripe alojada en la parte superior izquierda de manera vertical. Hay dos elementos que no vemos en las imágenes, pero que son dos de sus grandes novedades. La primera es la cámara de fotos frontal, que no la vemos en ningún lugar porque es emergente, y se esconde en el cuerpo del teléfono en la parte superior. Cuando necesitamos utilizarla, aparece gentilmente. El otro elemento es el lector de huellas, que ya no lo vemos en la parte trasera, ni delante por supuesto. Porque este nuevo Honor 9X incorporará un lector de huellas en la pantalla, estará ubicado debajo de ella.

Honor 9X en distintos colores | GSMArena

Un aspecto interesante de su diseño es la X que dibuja su parte trasera, jugando con los colores degradados que hace la textura sobre el cuerpo del terminal. De las características filtradas hemos conocido que el Honor 9X llegará con una gran pantalla de 6,59 pulgadas con resolución Full HD+ con una relación de aspecto de 19.5:9, aunque este modelo, el estándar, tendría un notch en forma de gota de agua. La pantalla sin notch alguno se quedaría para el Honor 9X Pro. El procesador será el nuevo Kirin 810 de Huawei, que es el procesador más potente para la gama media del fabricante chino. Por otro lado la memoria RAM estará disponible en 4GB, 6GB y 8GB, mientras que el almacenamiento interno será de 64GB, 128GB y 256GB.

La cámara triple es de 48, 16 y 2 megapíxeles, mientras que la batería tendría una capacidad de 3900mAh. Llegaría en color negro, azul, rojo, gradiente violeta y gradiente azul. El peso de este terminal sería bastante elevado, de 206 gramos, y sus dimensiones de 163.1 × 77.2 × 8.8 mm. El sistema operativo será Android 9, una vez que el veto de Estados Unidos se haya revertido por completo. Solo falta por conocer el tamaño de la cámara frontal, y las variantes de diseño entre los dos modelos, pero desde luego, lo que hemos visto hasta ahora, promete mucho.