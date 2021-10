Diferencias entre pantallas de móviles de 90 y 120Hz: ¿Cual merece más la pena?

Hace aproximadamente un año que las pantallas de 120Hz se empezaron a poner de moda entre los móviles de alta gama, siendo el cambio muy notorio desde los 60 Hz que tenían la mayoría de móviles fabricados antes de 2020. Fue por entonces cuando Oneplus, con el 7 Pro, decidió sacar al mercado un móvil con una mayor tasa de refresco de pantalla en la gama de smartphones que no pertenecía a los teléfonos ‘gamers’.

Y decimos ‘gamers’ porque en sus inicios, sólo pasaron de los 60 a los 120 terminales como las dos generaciones de teléfonos de Razer, el Asus ROG Phone, el Sharp Aquos R3 o el Red Magic 3 de Nubia. Desde el paso de Oneplus y hasta hoy en día, cada día es mas la gama de móviles que ya vienen con pantallas con tasa de refresco de 120 Hz… O de 90, en el caso de ser algo más modestos. ¿Alguna vez te has planteado cuál merece más la pena, si la de 90 o la de 120 Hz?

Primero, ¿qué es la tasa de refresco de pantalla?

La tasa de refresco es la velocidad con la que la pantalla se actualiza, y lo que estamos viendo en ella, cambia con una determinada rapidez dependiendo de los Hercio (Hz) de pantalla que tengamos en nuestro dispositivo. Esa velocidad son imágenes por segundo a través de los Hercios.

Quizá en una imagen estática no notemos la diferencia (además del brillo), pero si estamos viendo un vídeo, navegando por el móvil, haciendo ‘scroll’ en cualquier navegador, se notará un plus de fluidez muy grande tanto en animaciones como en los movimientos del contenido que aparezca en la pantalla.

¿90 o 120 Hz?

No es fácil imaginarse esto si nunca hemos probado una pantalla con mayor tasa de refresco que los 60 Hz que eran los convencionales hasta hace poco, por lo que echa un vistazo para ver las diferencias a simple vista entre una pantalla y otra:

Hasta hace nada, lo normal era encontrarse con móviles de 60 Hz. Pero ahora, hasta móviles de gama baja apuestan por los 90 Hz. El cambio es extremadamente notorio cuando se multiplican los Hercios de 60 a 120, pero no tanto cuando se comparan los 90 y los 120 en las pantallas de un móvil.

La principal diferencia radicará, esencialmente, en que cuanto mayor es la frecuencia de actualización, menor es el intervalo entre las imágenes mostradas, lo que a la postre, los 120 obtienen una imagen más suave que con los 90 (ya ni hablar de los 60). Las pantallas con frecuencias más bajas de 90 provocarán desenfoque y desgarro en la imagen, especialmente en vídeos y juegos, pero eso no sucede con las pantallas de más de 90 Hz.

Obtendremos una mayor fluidez con los 120 Hz en relación con los 90, pero la diferencia no es tan impresionante como puede parecer. Quizá, por el momento, y hasta que se optimicen mejor las baterías, la mejor opción sean los 90 Hz por consumo y fluidez.

Desventajas

No todo iba a ser bueno, ya que, a mayor tasa de refresco de la pantalla, mayor consumo de batería del dispositivo. El consumo no va a ser desmedido en comparación con una pantalla de 60 Hz, no, pero sí más alto. Usualmente el porcentaje es de unos 10-15% más de consumo de batería, lo que en tiempo real de uso viene a ser una hora menos de autonomía.

Lo que sí es cierto es que en todos los dispositivos con refresco de pantalla de 90 o 120 Hz, te permite bajar la tasa en la propia configuración del móvil, de tal forma que, si tenemos 120 Hz, podremos cambiar la tasa a 60 e incluso a 90 Hz en algunos dispositivos. Una opción que, aunque existe, es poco recomendable ya que el ‘lag’ de la pantalla es bastante incómodo en el día a día.

Contenido optimizado

Otra de las desventajas que tiene este tipo de pantallas es que su aparición en el mercado de los móviles no gaming ha hecho que mucho contenido no esté optimizado para los 120 Hz. Otros muchos sí, como por ejemplo juegos como el Minecraft, CSR Racing 2, Real Racing 3, PAC-MAN, SimCity Buildt, Mortal Kombat… Y una larga lista de juegos con los que podrás disfrutar plenamente de los 120 Hz.