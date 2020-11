¿Desbloquear tu teléfono con la voz? El próximo tope de gama de Samsung podría permitirlo

Los teléfonos móviles han estrenado a lo largo de los últimos años diferentes métodos de desbloqueo. Desde el clásico PIN pasando por el patrón, ahora lo más común es desbloquear el teléfono con la huella, ya sea en un lector dedicado o en la pantalla, así como con nuestro rostro, como el Face ID de Apple. Samsung también ha explorado, aunque con poco éxito, otras alternativas para desbloquear el teléfono. Como por ejemplo escaneando el iris de nuestros ojos. Pues bien, ahora la firma coreana estaría trabajando en un método aún más novedoso. Tanto es así que el Samsung Galaxy S21 podría desbloquearse simplemente con nuestra voz.

Bixby Voice, una nueva opción para desbloquear

No es la primera vez que Samsung permite realizar algunas acciones en el teléfono con la ayuda de nuestra voz a través de Bixby. Pero desde luego parece que este año están decididos a hacer de la voz un método adicional para poder desbloquear el teléfono. Parece ser que el Samsung Galaxy S21, tal y como ha desvelado hoy Sammobile, será un teléfono capaz de desbloquearse mediante la voz, de la misma manera que lo podemos hacer con un lector de huellas. Según este medio, se podrá utilizar Bixby Voice para desbloquear el teléfono, una funcionalidad que se estrenaría primero en este teléfono, y que podría llegar al resto de los Samsung con la versión 3.1 de One UI.

Samsung Galaxy S20 FE | Samsung

No sería la primera vez que se pudiera contar con algún tipo de función en Bixby para desbloquear el teléfono. Lo que entendemos es que en esta ocasión podría ser un desbloqueo más sofisticado desde el punto de vista técnico, o al menos es lo mínimo que se debería esperar de un teléfono como este nuevo tope de gama de Samsung. Reconocer nuestra voz es algo que ya hacen con bastante éxito los asistentes de voz, y parece que en este caso sería una solución similar la utilizada para poder desbloquear el teléfono móvil.

¿Un método seguro?

Lógicamente no hay suficiente información como para saber exactamente cómo funcionaría esta tecnología. Pero lo que es evidente es que si se utiliza la misma que hemos conocido hasta ahora y que utilizan los asistentes de voz, como pueda ser Bixby, no podemos esperar una gran seguridad alrededor de este método. De hecho solo sería necesario que alguien nos grabara pronunciando la frase para desbloquear el teléfono para que otra persona pudiera acceder libremente a nuestro teléfono. Ahora bien, lo ideal sería que se tratara de un método más sofisticado, que analizara determinados aspectos de la voz para poder separar una locución original de una grabada.

Pero entendemos que si se trata de una función que llegaría más adelante al resto de móviles de Samsung con el nuevo One UI, no puede ser tan avanzado. Sea como fuere, es una gran idea que también podamos desbloquear el teléfono con la voz como método adicional. Al fin y al cabo la mayoría de las personas no necesitamos niveles de seguridad tan altos, sencillamente porque raramente alguien va a querer entrar en nuestro teléfono a por algo de su interés.