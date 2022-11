Dale una nueva vida a tu viejo Android con este útil uso para el PC

Cambiar un móvil no supone que este no funcione, tal vez nos hayamos cansado de él o simplemente queremos renovarlo. Independientemente del motivo, siempre podemos darle una nueva vida para que no se quede olvidado en un cajón. Te contamos con convertirlo en un trackpad.

Una nueva vida para tu viejo smartphone

Además de coger polvo en un cajón, podemos hacer muchas más cosas con un smartphone en desuso, hay quien decide convertirlo en una cámara de seguridad o dejárselo a más pequeños para que se entretengan unas opciones totalmente válidas. Pero si quieres ir más allá y hacer un uso diferente de este puede conseguirlo con la ayuda de una aplicación. Se trata de Remote Mouse, una app que permite usar la pantalla del móvil como trackpad. La aplicación lo que consigue es que podamos hacer uso de la pantalla del móvil como panel táctil y con este mover el cursor por la pantalla del ordenador sin necesidad de usar el ratón. Para muchos el uso del trackpad es mucho más cómodo e intuitivo ya que con sólo tenemos que usar los dedos para controlar el cursor.

Tu viejo móvil convertido en un trackpad | TecnoXplora

La aplicación está disponible tanto en Windows como en MacOs en el caso del ordenador, en Android y en IOS para los teléfonos móviles. Algo muy importante ya que debemos instalar una copia de la app en ambos dispositivos. Para que funcione correctamente ambos tienen que estar conectados a la misma red y tener habilitados los permisos pertinentes. La app tiene un asistente de configuración que nos va guiando por los pasos que debemos seguir para conectar ambos dispositivos. esto lo haremos con un solo toque y mediante IP.

Una vez configurado correctamente tu móvil se convertirá en un auténtico Trackpad, de modo que tan solo tendrás que deslizar el dedo por el área coloreada en verde de la pantalla. Con esto movemos el cursor por la pantalla del ordenador. Además, en el interfaz de la misma encontramos una barra de navegación desde la cual podemos navegar fácilmente en las páginas web moviéndonos tanto de forma lateral como en la vertical deslizando el dedo. Sus ajustes nos permiten personalizar aspectos básicos como la velocidad del ratón o la orientación de la interfaz con el modo para zurdos. Desde la pantalla del teléfono tendrás acceso a acciones rápidas sin necesidad de separar el dedo de la pantalla, pudiendo ampliar o reducir el zoom, abrir una nueva ventana, ir hacia atrás o maximizar o minimizar las ventanas abiertas con un simple gesto.

Incluye funciones tanto de botón principal como secundario y la posibilidad de crear acceso directo a las aplicaciones más utilizadas, de modo que podemos abrir rápidamente las apps que tenemos predeterminadas tanto en el Dock como en la barra de tareas de Windows. Incluye una función de gran ayuda si necesitamos firmar documentos, permite capturar escritura a mano alzada. Este no es el único uso que podemos hacer de la app, también tenemos la opción de convertir el móvil en un pequeño teclado adicional en el que tenemos la opción de usar atajos de teclado.

