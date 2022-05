Cómo instalar un Fire TV Stick en tu viejo televisor

Desde su aparición la televisión ha sido y es la antonomasia el modo de entretenimiento preferido cuando estamos en casa. La forma de verla ha cambiado y ya no tenemos que estar pendientes de la programación y del reloj para no perdernos nuestros programas y series a media y todo gracias a los televisores inteligentes.

Convierte cualquier televisor en inteligentes con los Fire TV de Amazon

Sentarnos en el sofá después de un duro día de trabajo y ver nuestra serie o programas preferidos es uno de los mayores placeres conocidos por el hombre. No sólo poder elegir en cada momento que queremos ver, sino retomarlo en el justa instante en el que nos quedamos es una auténtica maravilla. Pero esto sólo podemos hacerlo en televisores inteligentes con acceso a Internet. Pero no es la única alternativa, podemos convertir nuestro televisor en inteligente con la ayuda de los Fire TV de Amazon. Un dispositivo que conectamos a nuestro televisor y que automáticamente lo convierte en inteligente. La gama de estos dispositivos es muy completa y podemos elegir entre una amplia selección dependiendo de nuestras necesidades. Tener un televisor y que este no sea inteligente no es sinónimo de antiguo, por lo que aún sigue siendo útil y sólo necesitamos encontrar el Fire TV perfecto.

Fire TV | Amazon

En el caso de que tengamos un televisor 4K la mejor opción es el Fire TV Stick 4K. Con este podrás sacarle el máximo partido a tu televisor y convertirlo a su vez en inteligente. Este cuanta como su nombre indica con resolución 4K y es compatible con Dolby visión, HDR y HDR10+. Nos ofrece un sonido de gran calidad gracias a la tecnología Dolby Atmos. Además, incluye el asistente de voz Alexa incorporado en el mando a distancia, con el que podremos controlar la reproducción y todas sus funciones con simples comandos de voz. Puedes comprarlo a través de Amazon por un precio de 34,99 euros. Un precio irrisorio si lo comparamos con el gasto que supone cambiar de televisor.

Si tu televisor es más antiguo no te preocupes también hay un Fire TV para ti, en este caso el más recomendado es el Amazon Fire TV fire Stick, con el que podemos conseguir calidad de imagen Full HD, siempre que nuestro televisor lo permita. También incluye sonido Dolby Atmos siempre y cuando sea compatible y sólo está disponible en determinados títulos. Pero aun así su calidad de sonido es excelente. Controla todas sus funciones con el mando a distancia en el cual incluye el botón del asistente de voz. Esta versión es un poco más económica que la anterior y podemos adquirirla por 24,99 euros.

La conexión de estos dispositivos es a través de HDMI, pero con la ayuda de un convertidor con el que convertir la señal digital en señal analógica y conectarlo a nuestro televisor al conector SCART o VGA. Algo que nos constará algo más de 10 euros. Pero no sólo podrás disfrutar de los contenidos bajo demanda de las diferentes plataformas, además encontrarás una gran selección de skills de Alexa con los que sacarles el mayor partido tanto a tu televisor como a tu Fire TV