¿Cuánto nos gastamos los españoles en un móvil nuevo?

Sin duda es una de las principales inversiones que hacemos, no solo los españoles, sino la práctica totalidad de habitantes del planeta. Porque ya sea más o menos caro, más o menos sofisticado, casi todos necesitamos ya un teléfono móvil, o varios como en algunos casos. Y hoy hemos conocido algunos detalles interesantes sobre los hábitos de los españoles a la hora de comprarse un móvil nuevo, gracias a una encuesta que hemos conocido a través del portal de compraventa Milanuncios, que como os podéis imaginar tiene bastante experiencia en este de vender teléfonos móviles.

Lo que de verdad nos gastamos

Pues bien, la principal conclusión de este informe es que el 45% de los españoles se gasta más de 300 euros en la compra de un nuevo smartphone. Y lejos de lo que pudiera parecer, a los españoles nos preocupa bastante el impacto medioambiental que puedan tener nuestros smartphones en el planeta. Según esta encuesta más de la mitad se gasta el dinero en cosas que no necesita, algo que desde luego es bastante habitual, mientras que al 49% tienen conciencia medioambiental y les preocupa el impacto que pueda tener en el medio ambiente estas compras. En la especialidad de este portal de compraventa, la segunda mano tiene cada vez un peso mayor en la industria.

Xiaomi CIVI 1S | Xiaomi

Este informe Cierra el Círculo ha comprobado que el 67% de los encuestados ha comprado alguna vez un producto de segunda mano, y que al menos el 56% ha vendido algún producto también de esta forma. Normalmente el beneficio cuando se trata de vender de segunda mano es inferior a los 50 euros. Volviendo a la compra de smartphones, en los hábitos de compra de los españoles existe un 10% que se gasta más de 1.000 euros en su nuevo teléfono, y son mayoría los que cambian de teléfono antes de que este haya completado su vida útil, vamos, por simple capricho y no por necesidad.

iPhone 13 | Photo by James Yarema on Unsplash

Y cuanto más jóvenes, más gastan en productos que no necesitan, hasta el 61%, mientras que los usuarios más mayores son los que hacen menos gastos superfluos, de hecho, el 60% de los mayores de 55 años no suele comprar artículos que no necesitan. Y es que la realidad en el mundo de la tecnología se ve bastante bien reflejada en esta encuesta. Porque muchos no solo somos usuarios de tecnología, sino fans de ella, y eso en muchas ocasiones nos lleva a comprarla no porque la necesitamos, sino seguramente porque necesitamos estrenarla y descubrir nuevas funcionalidades.

Aunque como en este caso, los móviles sigan siendo perfectamente utilizables. La gran velocidad a la que evoluciona la tecnología es el caldo de cultivo perfecto, y también la excusa perfecta para que muchos cambiemos de móvil cuando en realidad no lo necesitamos. Exactamente igual que ocurre con tantos y tantos bienes de consumo. Conductas que por otro lado son muy difíciles de abandonar para muchos de nosotros. Un consumo masivo que desde muchos sectores de la sociedad se considera insostenible para el planeta.