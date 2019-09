WhatsApp, esa app que utilizan cientos de millones de personas para comunicarse entre sí, se ha convertido en una especie de servicio básico, casi como la luz o el agua, sin el que no podemos comunicarnos con otras personas. Porque aquello de llamar por teléfono cayó en desuso hace ya muchos años, y ahora es mucho más barato y sencillo comunicarse mediante mensajes. Unos mensajes que no podrán utilizar algunos usuarios de iPhone a partir de 2020, tal y como ha dejado claro WhatsApp en sus nuevas condiciones, advirtiendo de los móviles que no serán compatibles con la app a partir del próximo año.

Algunos iPhone ya no serán compatibles, ¿cuáles?

Evidentemente cuando un smartphone deja de ser compatible con una app, en este caso WhatsApp, es porque su vida útil ya se ha agotado hace tiempo, y lo más normal es que no sea un terminal que esté actualmente activo para muchas personas. Siempre en teoría, porque superando los mil millones de usuarios, es evidente que aún puede haber personas que chateen en WhatsApp mediante móviles muy antiguos. En el caso de los iPhone sabemos ahora cuáles van a dejar de ser compatibles en 2020.

Según WhatsApp, todos aquellos que cuenten con iOS 8 como sistema operativo o anterior. Por tanto si tienes un iPhone con iOS 8, a partir del 1 de enero de 2020 dejará de ser compatible con WhatsApp. Esto no quiere decir forzosamente que ya no sea posible chatear desde estos iPhone, pero sí que va a ser imposible en un determinado caso. Este es cuando necesitemos verificar la cuenta, por ejemplo si desinstalamos la aplicación y la volvemos a instalar.

En ese caso nos encontramos con que el proceso de verificación no se va a poder llevar a cabo gracias a la incompatibilidad de la aplicación. Por tanto, en el caso de que haya que verificar la instalación, esto supondrá el fin de WhatsApp con ese iPhone. Así que sí, hay un riesgo real de que WhatsApp deje de funcionar en estos iPhone a partir del 1 de enero del próximo año. Pues bien, si nos fijamos en la actualización a iOS 9, y los iPhone excluidos de ella, podemos averiguar que los iPhone que dejarán de ser compatibles con WhatsApp serán los iPhone 4 y anteriores. Por tanto este móvil y todos los que se hubieran lanzado antes por parte de Apple ya no serán compatibles.

Evidentemente serán pocos los usuarios que lo sigan utilizando en estos móviles, ya que llegaron al mercado en septiembre de 2019, por tanto el soporte de WhatsApp expira casi diez años después de que se pusieran a la venta. Tiempo más que suficiente para haber disfrutado de WhatsApp, y para pasarse a un móvil más moderno, si es que todavía utilizamos este modelo para chatear, aunque sea desde una segunda o tercera línea.