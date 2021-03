El truco para saber quién ha vendido tus datos en internet

Sin darnos cuenta, cada vez que nos conectamos a internet estamos corriendo el riesgo de que nuestros datos personales sean vendidos y compartidos sin nuestra autorización. En el vídeo te mostramos un truco muy fácil para saber quién está vendiendo tus datos.

Aunque no lo creas, tu información personal supone un enorme valor para muchas empresas: desde tu número de teléfono, tu nombre, tu correo electrónico, tus cuentas bancarias, incluso tus hábitos en las redes. Es por esto que debemos tener mucho cuidado al navegar por internet, ya que una brecha de seguridad puede ocurrir fácilmente. Si no tenemos cuidado, no se necesita de un hacker para acceder a nuestra información. A continuación te ofrecemos algunos trucos para que puedas protegerte mejor mientras navegas por internet:

Navegación en modo incógnito

Hoy en día, Chrome y otros navegadores nos permiten navegar por las redes de una forma mucho más rápida. Al entrar en algunos sitios web, sin darnos cuenta, los navegadores facilitan nuestros datos personales con el fin de optimizar algunos servicios web o de ahorrarnos tiempo gracias al autorrelleno de formularios. Utilizando la función de navegación en modo incógnito, podremos visitar cualquier página de manera anónima. De esta forma, los navegadores no podrán aportar información personal de las cuentas, y tampoco podrán almacenar datos en nuestro sistema como en el historial, el caché y las cookies.

VPN

Una manera mucho más segura de navegar es utilizando una VPN, que permite tener una red cifrada y privada mientras navegas en internet. Esto es importante sobre todo al conectarte a redes públicas donde tu ordenador es más vulnerable a brechas de seguridad. Lo que hará esta red es encriptar tus datos para proteger tu IP, tu ubicación y toda tu información.

Sé listo

Otra forma de proteger tu información es teniendo precaución a la hora de navegar. No facilites información personal a páginas desconocidas. Solo comparte tus datos en sitios de confianza que ya hayas usado anteriormente o que tengan una buena reputación online. Incluso en los sitios que ya conoces, como redes sociales o Google, puedes configurar toda la información personal guardada. Si no estás seguro de qué datos utilizan, puedes leer sus términos y condiciones, donde también sabrás qué pueden y no pueden hacer con dichos datos.

Con estos consejos puedes estar mucho más tranquilo sobre la protección de tus datos en internet. Si aún así te preocupa que estos estén siendo compartidos, en el vídeo te mostramos un truco para saber con exactitud quién está vendiéndolos.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Jupyter, el nombre del malware que hace temblar la seguridad de tu móvil Android

Cómo solucionar el grave problema de seguridad en Windows del que ha alertado el Gobierno