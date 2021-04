Cómo saber si la pantalla de tu móvil puede funcionar a 90Hz o 120Hz

En los últimos años las pantallas de nuestros móviles han mejorado considerablemente con una función a la que muchos de nosotros no habríamos prestado atención previamente. Una de las características que más están destacando en los móviles en los últimos tiempos es la tasa de refresco de la pantalla, que es un aspecto que a muchos nos puede sonar a demasiado técnico, pero que tiene claras contrapartidas positivas con el uso del teléfono móvil en el día a día. Una tasa de refresco que a muchos usuarios nos les queda claro si está disponible en su teléfono.

Conoce con qué tasa de refresco es compatible

Los móviles tradicionalmente han funcionado con tasas de refresco en su pantalla de 60Hz. Esta tasa de refresco se traduce en el día a día en una experiencia visual más fluida. Cuanta más tasa de refresco, más veces por segundo se actualiza la pantalla de nuestro móvil. Esto se nota mucho sobre todo cuando deslizamos verticalmente la pantalla, algo que se lleva a cabo de forma mucho más suave cuanto mayor es la tasa de refresco de la pantalla del móvil. Por tanto, un teléfono con pantalla de 120Hz se mueve el doble de suave que una pantalla tradicional de 60Hz.

Comprobándolo con la App | Tecnoxplora

Lo más común es que si compramos un móvil hoy en día este cuente con una tasa de refresco de 90Hz o 120Hz, pero si dudamos si es así, podemos comprobarlo de esta forma fácilmente. Descargando una app de la Play Store de Google llamada Refresh Rate Checker que precisamente ha sido desarrollada para comprobar con qué tasas de refresco es compatible la pantalla de nuestro terminal. Una vez que la instalamos es muy sencillo saber si nuestro teléfono está funcionando con 90Hz o 120Hz, o si por el contrario está utilizando una tasa tradicional de 60Hz.

Podemos ver en primer lugar en la parte superior de la pantalla un campo llamado “Refresh Rate” donde justo debajo podemos ver la tasa actual a la que está funcionando nuestro teléfono. De todas formas esta app muestra la tasa de refresco actual, y no con las que es compatible, por lo que si no tenemos activa una tasa alta, esta no va a aparecer en este caso y podríamos pensar que no es compatible.

Compruébalo en los ajustes

Si tu móvil es compatible con estas altas tasas de refresco es probable que puedas comprobarlo desde los propios ajustes del teléfono. Para ello solo tenemos que entrar en la sección de “Pantalla y brillo” en estos ajustes.

Comprobándolo en los ajustes | Tecnoxplora

Una vez dentro lo normal es que puedas encontrar una funcionalidad llamada “Frecuencia de actualización de pantalla” en la que vamos a poder seleccionar una velocidad determinada. Si no encuentras esta función y además en la app ves que la pantalla funciona a 60Hz, es evidente que no tienes esta característica disponible en tu móvil. Una manera sencilla de comprobar si tenemos acceso a esta función, que vamos a notar y mucho en el uso cotidiano del móvil.