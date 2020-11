Cómo saber cuál es el IMEI de tu iPhone, sea el modelo que sea

Aunque no lo parezca, cada uno de los móviles que hay en el mundo es único. Da igual si tienes uno de los millones de iPhone 12 que se han puesto a la venta en los últimos días, que tu teléfono seguirá contando con características que lo hacen diferente respecto de cualquier otro. Y eso se debe, entre otras cosas, al código IMEI que lleva grabado a fuego en su interior.

Ese código IMEI, que son las siglas de International Mobile Equipment Identity (identidad internacional de equipo móvil), está compuesto por una serie de 15 números que son distintos para cada dispositivo que hay en el planeta y que se almacena en su interior en el momento de fabricarlo. Por hacer un símil, estamos hablando del DNI que tendrá nuestro iPhone hasta el mismo día en que se convierta en chatarra.

Ese número es muy importante porque no solo nos identifica de forma permanente dentro de la red una vez que nos conectamos a ella, sino que puede tener otras utilidades y, muy importante, convertirse en un foco de problemas si cometemos el error de compartirlo con terceros. Tanto es así que, llegado el caso de que nos lo roben, al menos podemos aspirar a evitar que nadie más lo use por nosotros.

¿Cómo consulto el código IMEI de mi iPhone?

Existen dos formas de acceder a ese número. Por un lado la que podemos considerar como más sencilla, que es la de acceder a través del menú de "Ajustes". Allí, solo tendréis que buscar la opción de "General" y a continuación "Información", arriba del todo, para finalmente acceder a una pantalla llena de datos como el número de serie, los ICCID o MEID de las tarjetas SIM y otros componentes, así como la dirección MAC, que también es exclusiva de nuestro teléfono. Allí encontraréis el campo del (o los) IMEI. Por otro lado, es posible acceder a ese mismo código tecleando en la aplicación del teléfono "*#06#".

Cómo consultar el IMEI en un iPhone. | Tecnoxplora

Es importante decir que si cuentas con dos tarjetas en el iPhone (una física y otra digital) te aparecerán dos campos distintos con esta información, que son los códigos que utilizará el teléfono para identificarnos en cada una de las redes móviles a las que se conecte. Ya tenéis esos códigos IMEI en vuestro poder, ¿qué podéis hacer con ellos?

Hay que decir que este código lo usan las tiendas, por ejemplo, para verificar que el teléfono que nos hemos llevado es el que indica la caja, donde también aparece impreso este código IMEI que como antes os decíamos, no debéis compartir con nadie. Esto es así porque alguien que tenga esa numeración en su poder podría elevar una denuncia de robo sobre vuestro terminal y notificarlo al operador en vuestro nombre. Si la compañía atiende a esa petición, sería posible bloquear el acceso del teléfono a la red e inutilizarlo de manera permanente. Es por eso que este tipo de datos son muy golosos para los hackers.

Esto es así porque cuando encendemos el móvil y se conecta a la red del operador, uno de los datos que aporta es el IMEI. Si la compañía lo tiene vetado en su red, no podremos tener conectividad móvil y será necesario iniciar un proceso de recuperación. Y no, no creáis que ese baneo se limitará a un único operador. Europa funciona como un mercado único en ese aspecto y eso os imposibilitará conectaros a las redes de cualquier país que tenga un acuerdo de colaboración con nuestros operadores.

Ese peligro se convierte en una ventaja cuando de verdad nos roban el móvil. Solo tenemos que dar el IMEI a nuestra compañía para que lo bloqueen en prácticamente medio planeta, de tal forma que el ladrón no podrá comerciar con él ni venderlo como un smartphone completamente operativo.