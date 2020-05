La llegada del iPhone en 2007 revolucionó por completo el mercado de teléfonos, con los primeros teléfonos inteligentes. Esto supuso el principio del fin para los principales fabricantes de móviles de aquel momento, sobre todo para Nokia. Dos elementos cambiaban para siempre estos dispositivos, la pantalla táctil y un sistema basado en apps adaptado a este tipo de pantallas. La App Store entonces se abría paso para ofrecer una manera diferente de sacarle partido a los dispositivos. Entonces comenzamos a conocer las principales plataformas que monopolizan hoy en día nuestras horas de ocio o trabajo. Hoy os traemos una curiosa web que nos transporta aquellos últimos años de la primera década del siglo, donde iOS daba sus primeros pasos y también aquellas apps que iban nutriendo poco a poco su catálogo.

Ahora puedes transformar tu iPhone en un viejo iPhone 2G o 3G

En un ejercicio de mera nostalgia, han desarrollado una divertida página web que convierte la interfaz de nuestro actual iPhone en la de uno de aquellos primeros teléfonos de Apple que estrenaban las primeras versiones de iOS. Este proyecto se llama Icon Rewind, y para disfrutar de él solo necesitamos entrar en su página web a través del navegador web Safari, el navegador por defecto de los iPhone durante muchos años. Al hacerlo veremos cómo el escritorio de nuestro iPhone se ve reflejado en una especie de alter ego virtual basado en el aspecto de iOS de aquellos años.

Los viejos iconos en un iPhone actual | Icon Rewind

De repente el fondo de pantalla tornará en el que llevaban de fábrica los iPhone de entonces, con ese fondo repleto de gotas de agua que a tantos nos dejaba con la boca abierta por el realismo con el que se mostraba. Veremos entonces los iconos originales con los que llegaron al mercado icónicas plataformas y apps de la época, como por ejemplo Twitter, YouTube, Instagram, Google Maps o Snapchat. Se puede apreciar rápidamente cómo ha cambiado el diseño de estos elementos en el sistema operativo de Apple con esta divertida herramienta. Que se propone que volvamos a aquellos días en los que iOS y los iPhone estaban poniendo el mercado patas arriba con una apuesta nunca antes vista.

Esta web no transforma nuestro teléfono en un iPhone con aspecto retro, sino que lo simula dentro de una página web que se adapta al tamaño de escritorio de nuestro iPhone actual. Pero si te gustan algunos de los iconos retro que aparecen en esta simulación, solo tienes que pulsar sobre cualquiera de ellos para que se guarden en la pantalla de inicio de nuestro teléfono, de tal manera que los podamos asignar a las actuales apps que tenemos instaladas en el iPhone. Como veis es sin duda todo un ejercicio de nostalgia a la hora de emular aquellos iconos de entonces, de las primeras versiones de iOS. Además menos invasivo no puede ser, porque es una simulación que no necesita de app alguna para poder funcionar. Sin duda una web bastante curiosa que nos transporta a otros tiempo.