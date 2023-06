Cómo proteger tu móvil del calor veraniego

En época estival pasamos más tiempo fuera de casa disfrutando del buen tiempo. Ya sea en la playa, la montaña o la piscina nuestros dispositivos están más expuestos a sufrir accidentes. Si quieres mantener a salvo tu móvil durante el verano, puedes seguir estos consejos.

Tu móvil a salvo este verano

Hacer un uso seguro de nuestros dispositivos es muy importante si queremos conservarlos en buenas condiciones. Desde One Plus nos sugieren unos consejos con los que cuidar nuestro móvil. Sabemos cómo el calor afecta a los smartphones, el sobrecalentamiento puede degradar tanto la batería como otros componentes, por lo que debemos extremar las precauciones. Sobre todo, en verano en las que las temperaturas aumentan considerablemente. Por lo que debemos evitar dejar el móvil al sol sobre la toalla o en cualquier otra superficie.

Consejor para mantener tu móvil en verano | Foto de Abu Sayeed Ibn Muktar en Unsplash

Para intentar reducir la temperatura que se genera, podemos usar una serie de trucos como bajar el brillo de la pantalla, desactivar todos aquellos procesos en segundo plano que no sean necesarios o activar el modo avión si fuera necesario. Algunas medidas de lo más sencillas con las que lo protegeremos casi sin darnos cuenta.

Otras funciones de nuestro móvil como el GPS, el Wifi o el bluetooth hacen que aumente la temperatura, en esta época del año es recomendable mantener un perfil bajo y desactivar todo aquello que requiera un esfuerzo extra al sistema. Además de moderar el calor conseguimos un mejor aprovechamiento de la batería, ya que estos también tienen un alto consumo de energía. Del mismo modo hacer uso de redes Wifi no fiables, puede convertirse en un potencial peligro pues son las elegidas por los delincuentes para acceder a nuestros dispositivos u nuestros datos. Seguro que ahorrar unos pocos datos usando una red que no sea de confianza no vale tanto la pena como mantenernos lejos de los peligros de la red.

Disfrutar de un día de playa o piscina hace mucho más llevadero el calor. Lugares en los que estamos cerca del agua, algo que puede suponer un auténtico problema para los dispositivos, Aunque ya hay smartphones resistentes al agua, no todos pueden exponerse. Por lo que debemos mantenerlos lejos del agua sobre todo de la salada, la cual puede producir severos daños. Antes de coger el móvil con las manos mojadas debemos secarlas cuidadosamente para evitar transmitir el cloro o la sal a los dispositivos. En el caso de que esto suceda debemos sacarlos y limpiarlos inmediatamente, para evitar que se estropeen los conectores.

En verano tomamos precauciones para cuidar nuestra piel del efecto de los rayos solares, el uso de protector solar es obligatorio si vamos a pasar muchas horas expuestos. Pero esto no es extensivo a nuestros dispositivos. La crema solar puede ser dañina para nuestro teléfono, no solo para la pantalla, sino que puede introducirse por las conexiones y orificios y causar serios problemas. Lo mismo ocurre con la arena, en la playa debemos extremar la precaución y evitarla a toda costa. Por lo que si no es estrictamente necesario evitaría su uso en la playa o en su lugar lo protegeremos con una funda estanca en la que no pueda penetrar la arena.