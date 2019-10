Hoy en día casi todo lo que hacemos en nuestros móviles depende de contraseñas, más y más cada día que vamos acumulando o bien en la cabeza, que es difícil, o en el autocompletado de las diferentes aplicaciones. Y suele ocurrir, que por una razón o por otra, o se nos olvidan unas contraseñas y debemos introducirlas de nuevo, o bien tenemos que introducirla por primera vez en algún servicio determinado. Pues bien, normalmente hay dos formas de introducir la contraseña. Una es mostrando una serie de puntos o asteriscos en cada uno de los caracteres, o bien mostrando todos ellos según los vamos escribiendo. En el primero de los casos hay dos matices, porque a veces cuando escribimos la clave esta se ve fugazmente, y es algo que podemos evitar.

Así puedes ocultarlos

Como os decimos, al introducir la contraseña en cualquier app o web con el móvil, hay dos maneras distintas de hacerlo. Una de ellas es mostrando un asterisco o punto cada vez que introducimos un carácter de la contraseña. En este caso no se muestra ningún carácter, pero no siempre es el modo por defecto. Hay veces que se muestran los caracteres durante unas milésimas, una vez que hemos escrito el carácter, para una vez acabado este breve espacio de tiempo, desaparecer el carácter y convertiste en un asterisco. Pues bien, en los ajustes podemos seleccionar la visualización que queramos. Este ajuste no está presente en todos los móviles, pero sí en la mayoría de ellos.

Ocultando las contraseñas al escribirlas | Tecnoxplora

Para ello debemos ir a los ajustes del teléfono, un teléfono Android, y pulsar sobre la sección de “seguridad y ubicación” donde vamos a poder elegir la función que estamos buscando. Dentro de la subsección de privacidad, que puede variar en vuestro móvil, encontramos un botón de “mostrar contraseñas” que podemos activar o desactivar. Cuando está activado, al escribir los caracteres de la contraseña, estos aparecen como hemos dicho antes un breve tiempo, y mutan en un asterisco o punto de color negro. Pues bien, cuando desactivamos esta función, directamente aparecen los asteriscos, y en ningún momento se muestra ninguno de los caracteres, por poco tiempo que pase mientras aparecen.

De esta manera nuestra contraseña siempre está oculta al escribirla, algo que de la otra manera no estaba asegurado. Este es un factor importante a tener en cuenta, porque nunca se sabe quién puede estar mirando nuestra pantalla. Y no lo decimos de forma física, que pueda haber alguien detrás mirando, sino que un hacker pueda haber tomado el control del móvil hasta el punto de ver todo lo que pasa en la pantalla con una conexión remota. Eso es posible, y si aparecen, aunque sea por poco tiempo, los caracteres de la contraseña, estamos perdidos, porque serán capaces de hacerse con ella, no tendrán tan siquiera ni que averiguarla. Así que cuanto más precauciones mejor, y en este caso, ocultar por completo la contraseña es algo necesario.