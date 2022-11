Cómo hacer una copia de seguridad de tu móvil sin conexión a Internet

Con el almacenamiento en línea ha quedado atrás el uso de Pendrive y discos duros, la facilidad de acceder a Internet y a los servicios de almacenamiento en la nube, han dejado de lado el almacenamiento físico, pero aún podemos hacer uso de estos dispositivos que tenemos por casa, te contamos cómo.

Dale una segunda vida a discos duros y pendrive

Seguro que en algún cajón aún conservas un pendrive o un antiguo disco duro. Estos se hicieron muy populares hace unos años para transportar y almacenar información fuera de nuestros dispositivos. Con la democratización de la nube estos fueron quedando en un segundo plano e incluso en relegados a un cajón. Si aun tienes alguno de estos dispositivos por casa no los tires, pueden ser muy útiles para ampliar la memoria del móvil o incluso para hacer una copia de seguridad en situaciones en las que no tenemos acceso a Internet. Aunque ya pasó su época dorada aún pueden ser de gran ayuda.

Nunca está de más tener copias de seguridad fuera de la nube, ya que no sabemos en qué momento las vamos a necesitar y sobre todo, si cuando necesitemos hacer uso de estas tendremos conexión a la red. Nos hemos acostumbrados a estar constantemente conectados, ya sea a través de redes Wifi o de tarifas de datos, pero no es de extrañar que nos encontremos fuera de cobertura o suframos una caída de red. En esos casos, no hay nada como tener una copia física.

USB OTG | DaoRier

Otra de las alternativas de uso para estos dispositivos es la de ampliar la capacidad de almacenamiento de nuestros dispositivos. Si nos estamos quedando sin espacio de almacenamiento interno o incluso en la nube, siempre tenemos la opción de ampliar la memoria usando un pendrive. No todos los móviles tienen la opción de añadir una tarjeta SD, por lo que con la ayuda de un cable adaptador tenemos la opción de conectarlos y ampliar la memoria.

En teléfono móviles con OTG el proceso es tan sencillo como tener el cable adecuado y conectar ambos dispositivos. Al hacerlos solo tendremos que gestionar los contenidos con cualquier aplicación de gestión de archivos. Si el pendrive no tiene el formato idóneo tendrás que formatearlo. Después podrás utilizarlo. Un uso para el que no necesitamos estar conectados a Internet. Tan sólo debemos tener en cuenta además del formato, la capacidad de almacenaje de los mismos, ya que, si es demasiada, es posible que el teléfono no sea capaz de gestionar el espacio, por lo que debemos usar pendrive con capacidades similares a las tarjetas SD compatibles.

Además de los usos anteriormente mencionados, también podemos usarlos para transferir archivos entre dispositivos cuando no tenemos otras opciones de transferencias ya sea Bluetooth o Wifi, por lo que no está de más tener siempre a mano un cable compatible y una memoria externa. Algo que no ocupa mucho lugar y que podemos transportar fácilmente en cualquier bolso o mochila y sacarnos de más de un apuro en el caso de necesidad.

