¡Por fin! Podrás hacer una copia de seguridad de tu reloj Wear OS

En el caso de los relojes con Wear OS, el sistema operativo de Google, es realmente frustrante el cambio a un teléfono móvil nuevo, algo que es extensivo a un gran número de wearables del mercado, no solo del sistema operativo de Google. Y es que la única forma de usar un reloj con un móvil nuevo, es restableciéndolo de fábrica. Eso es algo que va a seguir siendo así en el futuro, pero sería mucho más cómodo si tuviéramos una copia de seguridad guardada con todos los ajustes de nuestro reloj actual. Pues bien, parece que eso podría ser una realidad en el futuro, en el caso de Wear OS.

Una transición más sencilla

Hay fabricantes como Samsung, que incluso dentro de su híbrido de Wear OS, permiten hacer una copia de seguridad de los datos del reloj. Esto evidentemente favorece que, al cambiar de móvil, seguir usando el reloj sea tan sencillo como coser y cantar. Ahora lo que hemos conocido gracias a Wear OS es que los relojes con el sistema operativo de Google por fin van a poder hacer copias de seguridad. Esto quiere decir que, al emparejarlo con un nuevo móvil, solo tendríamos que restaurar la copia de seguridad para poder seguir utilizando nuestro reloj de la misma forma que lo hacíamos unos minutos antes.

Los integrantes de XDA han descubierto dentro de la beta de Google Play Services v22.32.12, una serie de líneas del código fuentes que invitan a pensar que esta función será una realidad en un futuro cercano. Una de estas funcionalidades se denomina como “companion_backup_opt_in_title / Back up your device with Google One” y lógicamente nos da una idea de lo que podremos hacer con esta interesante característica. Por tanto, teniendo una copia de seguridad en la nube de Google, podremos conservar todos nuestros ajustes del reloj fácilmente, y por tanto seguir usándolo de la misma manera que lo llevábamos haciendo en los últimos días.

Con las mismas esferas, tarjetas, redes Wifi y un largo etcétera de opciones que son tediosas de configurar más adelante. Eso sí, de momento habrá que ser pacientes para que este se haga una realidad, ya que podrían pasar meses hasta que llegue a todos los usuarios. Esto nos invita a pensar en que el anuncio de esta nueva funcionalidad de Wear OS se podría llevar a cabo en la propia presentación del primer reloj inteligente de Google, que podría producirse el próximo mes de octubre. Por lo que no sería descartable que esta se convirtiera en una función exclusiva del reloj de los de Mountain View, para animar a los consumidores a hacerse con su reloj sin tener que estar temiendo por esos restablecimientos de fábrica tan molestos.

Como decimos es un problema extensivo a otras muchas marcas, que nos obligan a restablecer de fábrica los wearables cada vez que nos cambiamos de móvil, ya que no hay manera de recuperar una copia de seguridad de todos los datos que hemos configurado en ellos.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Móvil, smartwatch… ¿Cada cuánto tiempo debes reiniciar tus dispositivos del día a día?