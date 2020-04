Hay veces en las que el móvil nos juega una mala pasada. Basta que tengamos una reunión importante, o una cita de esas que no queremos que se estropee, para que no dejen de llegar mensajes de WhatsApp de esos chats que no paran en todo el día. Que si chistes, que si comentarios fuera de lugar, que si fotos. El caso es que al final no sabemos muy bien cómo salir del problema sin tener que desbloquear y parecer que no queremos atender a la reunión.

Así que existe un acceso directo en la pantalla de bloqueo al que tenemos que acudir, y que es una innovación relativamente reciente de Apple, que permitió que todas las notificaciones tuvieran un menú secundario con algunas funciones que, por cierto, se han ampliado en los últimos tiempos. Al principio solo teníamos las alternativas de borrarlas todas o contestarlas, pero de un tiempo a esta parte apareció una tercera que es la de gestionar.

Será ahí exactamente donde podamos realizar esta función que os proponemos, y que cuenta con dos funciones: por un lado reducir el número de notificaciones mientras estamos ocupados y por otro, desactivarlas por completo hasta nueva orden. Dependiendo de las necesidades de cada instante, así tendréis que seleccionar una u otra.

¿Qué diferencia hay entre opciones?

La primera de ellas, la de 'Notificar discretamente', no eliminará los avisos pero los mostrará solo en el centro de notificaciones, de tal forma que cuando salgamos de esa reunión podremos ver todas las que han llegado, ordenadas por criterio de llegada. Si escogéis la segunda de 'Desactivar...', entonces no quedará rastro de ninguna comunicación y para saber todos los chats que han recibido mensajes será necesario entrar en WhatsApp directamente.

Como veis, se trata de medidas radicales para situaciones especiales aunque, si ninguna de las anteriores os sirve, entonces vamos a disponer de una tercera, que es la de 'Ajustes'. Esa nos llevará directamente a la sección de notificaciones de los ajustes de iOS 13, lo que ya nos va a distraer de ese movimiento rápido que esquive la miradas de quienes están con nosotros en la misma habitación.

Cómo cambiar las notificaciones de WhatsApp sin acceder a la app | Tecnoxplora

Para cambiar esos parámetros desde la pantalla de bloqueo simplemente debéis deslizar el mensaje que habéis recibido hacia la izquierda, para descubrir el menú con esas tres opciones que antes os comentábamos. Ahora tocáis en 'Gestionar' y se abrirá el menú con todas las opciones para cambiar las notificaciones de lo que queráis.

Recordad que si pulsáis en la opción de 'Ver', será posible contestar desde la pantalla de bloqueo del iPhone sin necesidad de entrar en la aplicación. Por cierto, una forma de llamar a la función 'Responder' que no entendemos muy bien salvo para ahorrar espacio de texto con el que encajar todas las funciones posibles. Aun así, recordad que las notificaciones luego hay que devolverlas a su posición original, no sea que dejéis de recibir notificaciones en la pantalla de bloqueo y no recordéis por qué.