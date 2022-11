Cómo evitar que un virus pueda infectar a tu iPhone

Aunque muchos usuarios están convencidos de lo contrario, los iPhone también pueden ser infectados por virus. Todo dispositivo conectado a la red es susceptible de sufrir una brecha de seguridad y ponernos en riesgo. Así que asegurar que los smartphones de Apple son completamente seguros es imposible.

Seguridad en los iPhone

Aunque es cierto que el número de infecciones en iPhone es menor que en Android, no podemos asegurar que son totalmente inexpugnables y es imposible de infectar. Estos al igual que el resto de smartphones están expuestos al spam, el rastreo de la ubicación, la divulgación de información personal o al robo de datos bancarios y de nuestras tarjetas. Esto sobre todo sucede si llevamos tiempo sin realizar las actualizaciones necesarias o si hemos sometido a nuestro smartphone a Jailbreak. Un proceso que consiste en saltar las limitaciones que el fabricante ha impuesto. De modo que al hacerlo tenemos control total sobre todas las funciones y al sistema sin ningún tipo de restricciones. Para además lo que se consigue con esto es abrir la puerta a posibles ciberataques y malware.

iPhone 14 Pro | Foto de Victor Carvalho en Unsplash

Tan peligroso como llevar a cabo estas prácticas es no realizar las actualizaciones del sistema que Apple pone a nuestra disposición a lo largo del año. Estas actualizaciones además de incluir novedades también incluyen parches de seguridad y solución a los posibles problemas que hayan detectado. Por lo que es casi igual de importante mantener nuestros dispositivos actualizados que mantener las limitaciones del fabricante o ser precavidos a la hora de usar Internet. Aunque según Apple, iOS su sistema operativo de Apple está diseñado para combatir los virus por lo que lo consideran un sistema seguro y protegido. Estos suelen propagarse a través de las interacciones de las aplicaciones, por lo que no está demás seguir una serie de precauciones adicionales y no confiar ciegamente en los sistemas de defensa del sistema.

Como ya hemos comentado en alguna ocasión, a menudo, somos nosotros mismos los que nos ponemos en peligro. Es de vital importancia el uso de redes Wifi seguras, estas pueden ser la puerta de entrada utilizada por los ciberdelincuentes. No pulsar a lo loco y usar la cabeza puede evitarnos más de una situación peligrosa. Por lo que llevar a cabo otras acciones como borrar el historial de búsqueda, utilizar las funciones de navegación privadas o utilizar solo las aplicaciones recomendadas para tu teléfono nos evitarán muchos problemas.

Por lo que debemos estar atentos a las señales que nos pueden hacer sospechar que nuestro teléfono ha sido infectado. Un uso excesivo de datos y de batería, la lentitud a la hora de realizar procesos, sobrecalentamiento, aplicaciones que se bloquean de forma repentina o que aparecen sin más sin haberlas descargado o la aparición de ventanas emergentes fuera de las aplicaciones y el navegador, pueden ser el indicativo de que hemos sido infectados. Pero todo esto tiene solución y la forma de librarnos de los virus es muy sencilla, desde borrar las aplicaciones desconocidas, borrar el historial del navegador y de búsqueda, hasta reiniciar el iPhone pueden ayudar a resolver el problema. Si este no desaparece, debemos aplicar una solución más drástica, que no obligaría a restablecer de fábrica nuestro iPhone.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Viejo móvil como cámara seguridad