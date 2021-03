Cómo desbloquear automáticamente el móvil cuando llegas a casa o al trabajo

Al cabo del día podemos desbloquear el teléfono decenas de veces, algo lógico cuando no queremos que nadie pueda acceder a nuestro terminal cuando no lo estamos utilizando, sea donde sea. Pero hay lugares en los que nos sentimos lo suficientemente seguros como para que no haya que estar desbloqueando el teléfono cada dos por tres, como puede ser nuestro hogar. Ahí no deberíamos estar desbloqueando constantemente el teléfono, y es algo que podemos hacer fácilmente gracias a la información de la ubicación de nuestro teléfono, que desbloqueará la pantalla sin tener que estar pendientes del teléfono.

Smart Lock, una veterana función de tu móvil Android

Hoy no venimos a descubriros una función nueva, porque se trata de Smart Lock, una funcionalidad que está presente en nuestros teléfonos Android desde hace muchos años, pero que no siempre ha sido conocida por muchos usuarios. Esta funcionalidad nos permite bloquear y desbloquear el teléfono con distintos métodos, que nos facilitan la forma en la que podemos acceder al teléfono sin tener que estar perdiendo tiempo en introducir un PIN, apretar el lector de huellas o mostrar nuestro rostro al teléfono.

Activando el desbloqueo automático | Tecnoxplora

Pues bien, esta funcionalidad que nos ofrece distintas formas de desbloquear el teléfono automáticamente se llama “Smart Lock” y tiene una función que se llama sitios de confianza, para activarlo debemos hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes de tu móvil Android

Pulsa sobre “Seguridad”

Selecciona “Smart Lock”

Presiona “Detección corporal”

Ahora nos toca elegir la ubicación en la cual se va a desbloquear siempre de manera automática nuestro teléfono. Normalmente aparecerá la dirección de nuestro domicilio, si lo tenemos registrado por ejemplo en nuestros datos de Google. Pero podemos pulsar sobre “Añadir un sitio de confianza” que nos permite elegir nuevas direcciones en la que elegir que el teléfono se desbloquee automáticamente. Puede ser la del trabajo o la que nos apetezca. Una vez que se han añadido estas direcciones cada vez que nuestro teléfono detecte que nos encontramos en ese lugar este se desbloqueará de manera automática.

Ahora bien, hay que tener en cuenta algunos factores para elegir este método, y que puede que no sean de nuestro agrado. Ya que este método utiliza la ubicación del teléfono, algo que podría reducir más rápidamente el nivel de batería restante. En cualquier caso es una función bastante pulida a lo largo de los años, y no se han notado por ello importantes problemas con ello, pero es algo que hay que tener en cuenta. Y por supuesto, debemos tener siempre activada la ubicación, de lo contrario lógicamente no podrá saber que estamos en esos lugares que hemos especificado. Así que aunque es una función muy veterana, no por ello deja de ser muy útil. Quizás no está todo lo accesible y bien explicada que gustaría a muchos, pero para eso estamos, para poder sacarlas del cajón y recordarlas. Así que podrás elegir cuáles van a ser los lugares donde no tendrás que preocuparte por estar desbloqueando el terminal, algo que a veces es bastante molesto.