Cómo crear una zona Wifi más veloz con tu teléfono Android

Aunque ya casi todo el mundo dispone de acceso a internet fijo o móvil, hay en situaciones en las que necesitas compartir tu bono de datos móviles con otro dispositivo, y para ello lo más acertado es crear una zona Wifi y de este modo convertir nuestro teléfono en un auténtico router. Pero vamos a ir un poco más allá, vamos a contar cómo mejorar la velocidad de la red Wifi y sus implicaciones. Si tu teléfono móvil esta actualizado a la versión Android 10 seguramente dispones de esté ajuste que mejora considerablemente la velocidad de nuestra red Wifi. Aunque también tiene sus implicaciones como te contaremos un poco más tarde.

Como conseguir una red Wifi más rápida

La velocidad de la red depende de los GHz con la que la configuremos, los móviles nuevos que disponen de Android 10, como ya hemos comentado, y a la hora de activar la zona Wifi podemos elegir la frecuencia que queremos utilizar, que puede ser de 2.4GHz o bien de 5GHz. Si tu teléfono móvil dispone de esta opción para cambiar la banda, aunque debes tener en cuenta que puede variar un poco en cada teléfono, tienes que hacer lo siguiente:

Accede a los ajustes del teléfono .

. Elige la opción “redes e internet”

Selecciona “Zona Wifi” o “compartir conexión”

o “compartir conexión” Elige “banda del punto de acceso” , si en este menú no encuentras la opción, despliega las opciones avanzadas.

, si en este menú no encuentras la opción, despliega las opciones avanzadas. Al pulsar sobre es botón nos parece una pantalla emergente en el que veremos dos opciones, elegir la banda de 2.4GHZ o bien la banda de 5Ghz . Este ajuste no sólo está disponible cuando creas la red, sino que podrás acceder y cambiarlo posteriormente.

. Este ajuste no sólo está disponible cuando creas la red, sino que podrás acceder y cambiarlo posteriormente. También puedes acceder a través de los accesos directos que la barra de notificaciones.

Aumenta la velocidad de la conexión compartida | Tecnoxplora

¿Qué diferencias hay entre ambas?

Elegir entre ambas opciones de bandas depende mucho de como vayas a utilizar la conexión Wifi, porque dependiendo de tus necesidades, te aconsejamos el uso de una u otra debido a sus características. Aunque no profundicemos en aspectos técnicos, debemos tener en cuenta dos parámetros básicos de la conexión. Por norma general, es la opción de 2.4 GHz la que viene configurada por defecto en los ajustes predeterminados de nuestros móviles. En estos casos, aunque la velocidad de navegación es menor, nos permite estar más distancia del punto Wifi. Mientras que si cambiamos el ancho de banda y seleccionamos el de 5GHz, el alcance de la señal es inferior, pero disfrutarás de mayor velocidad a la hora de navegar. Llegado el momento dependiendo de nuestras circunstancias, debemos elegir que sacrificar, distancia o velocidad. Aunque también es cierto, que en el caso de las 5GHz puede ser que tengas problemas de compatibilidad con otros dispositivos, no tanto en el caso de los móviles, es más con otros dispositivos en los que no es tan habitual el uso de este tipo de conexión, como el Internet de las Cosas. Por lo que, si no quieres tener problemas de compatibilidad, comprueba antes si los dispositivos que vas a conectar son compatibles o no y te ahorrarás quebraderos de cabeza.