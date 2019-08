Hoy día con el teléfono móvil o la tablet estamos acostumbrados a las conexiones inalámbricas o ?wireless?, a conectarles gadgets como teclados, mandos de juego o auriculares mediante Bluetooth, y eso de conectar cosas por cable suena a ?retro?. Pero las conexiones físicas aún van a seguir dando guerra un tiempo más. Y gracias a este gadget es cómo podéis enchufar diferentes periféricos a vuestro móvil.

Adaptadores USB para el móvil

Concebido hace casi 30 años, durante la década de los 90, para buscar una manera de reemplazar las conexiones por cable, el Bluetooth consiste en un protocolo de comunicaciones entre dispositivos que usa la radiofrecuencia como base, por lo que evita estar alineados y conectados físicamente. La comunicación inalámbrica a corto alcance y la evolución tecnológica en los smartphones ha dado pie a que los dispositivos que les podemos conectar usen en su mayoría el bluetooth como manera de comunicarse, evitando así el tema de los cables físicos.

Adaptador USB OTG | DeleyCON

Pero, ¿y si quisieras conectarle algo de este tipo a tu móvil? Pues puedes hacerlo con este gadget: un adaptador USB para smartphones. Una búsqueda rápida y por Amazon tenemos disponible por 7,69? el deleyCON 2X OTG, un adaptador USB Tipo A Hembra a USB Tipo C Macho, por lo que podemos conectarlo a un smartphone actual -la mayoría de marcas ya montan puertos USB C en sus terminales- y enchufarle periféricos tradicionales con la salida estándar USB A -la rectangular de toda la vida y más habitual de encontrar.

Teclados, pads e incluso ventiladores

¿Su principal ventaja? Que dado que la mayoría de aparatos y gadgets con cable USB del mercado aún usan el estándar USB A, este dispositivo te permitirá conectarlos en un móvil con un puerto USB C que de partida es incompatible con el USB A a no ser que uses un adaptador de esta clase. Y si te preguntas qué tiene de ventaja usar un cable físico de conexión, lo primero es que no hay problemas de enlace como a veces da el bluetooth porque la conexión es inmediata. Y segundo y mas importante: el ahorro de batería es mayor, puesto que el bluetooth consume más batería en su enlace wireless que algo conectado por USB.

De esta manera, a tu móvil (o tu tablet) le puedes conectar un mini-teclado USB físico, o incluso uno estándar de PC. Pero también más cosas, como un gamepad para jugar, un USB stick para guardar y/o transferir datos -por si quieres hacer un backup de tus fotos, vídeos o moverlos al portátil- y lo que sería más útil en estos días: uno de esos mini ventiladores USB que seguro alguna vez compraste y conectaste al ordenador para mitigar tu calor o el del aparato. Incluso podrías conectar el móvil a una base de refrigeración de portátil para evitar sobrecalentamientos y seguir dándole al Fortnite.