Cómo compartir una app con otro móvil Android aunque no tengas conexión a Internet

Android 11 cuenta con muchas novedades, entre las que se encuentra la que hoy que vamos a contar. Una función con la que podrás compartir una aplicación sin necesidad de conexión ni gastar datos de nuestra tarida móvil.

Comparte archivos con Nearby

Son muchas las formar disponibles para compartir archivos con otros dispositivos podemos hacerlo a través de NFC, Bluetooth, Wi-Fi, o con la ayuda de aplicaciones, con Nearby simplemente con que los dos dispositivos se encuentren cerca no tendrás que preocuparte de qué tecnología usar. Hace algún tiempo llegó a Android 10 Nearby, una nueva función similar a la conocida Airdrop de Apple. Una nueva manera de compartir archivos de forma rápida y segura sin necesidad de tener conexión a Internet.

Una función poco conocida en gran parte por lo complicado de su acceso. En Android 10 para compartir con Nearby tenemos que ir a los “ajustes” del teléfono, y desplazarnos hasta “Google”. Pulsar sobre “Conexiones del dispositivo” y por último “compartir con Nearby”, una ruta demasiado enrevesada. Con la llegada de Android 11 esta se encuentra mucho más accesible y es mucho más fácil de usar. Lo primero que debemos hacer es activarlo, para ello despliega los accesos rápidos deslizando la pantalla de arriba a abajo. Accede a editar pulsando el icono junto a la tuerca. Entre las opciones disponibles arrastra el icono de Nearby a la barra de accesos rápidos. Pulsa de nuevo sobre este y desplaza el batón hasta la posición “Activado”. De esta forma ya estamos preparados para compartir archivos.

Compartiendo aplicaciones con Nearby | TecnoXplora

Con Android 11 esto es mucho más sencillo y tan sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, elige la aplicación que quieres compartir y mantén pulsado prolongadamente sobre el icono hasta que aparezca la ventana flotante con las diferentes opciones.

Entre ellas encontramos “compartir”

De nuevo nos aparece un menú con las diferentes opciones disponibles entre las que se encuentra esta

Selecciona el dispositivo con el que quieras compartir la aplicación y pulsa enviar.

Para que comience la transferencia de datos, el otro dispositivo debe aceptar. A partir de ese momento comenzará la transferencia.

Puede ocurrir que cuando realicemos un envío recibamos un mensaje en el que el sistema nos informe de que la red que estamos usando no está conectada a Internet. Entonces nos preguntará si queremos cambiar a una red de con conexión, no aceptes pues se cancelará la transmisión. Esto sucede porque al usar esta función se crea una red Wi-Fi entre ambos dispositivos, una red que no necesita usar datos para llevar a cabo la transferencia. Una forma totalmente segura puesto que los datos pasan directamente de un dispositivo a otro sin subir a la nube. Una vez terminada la transferencia de datos, puedes encontrar el archivo apk en la carpeta descargas desde donde puedes ejecutar e instalar la aplicación en tu móvil sin hacer uso de Internet ni haber gastado datos móviles.