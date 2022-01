Cómo cargar otros dispositivos con tu teléfono móvil

Hoy por hoy son muchos los dispositivos y gadgets que funcionan gracias a baterías internas. Están han sustituido a las clásicas pilas. El uso de baterías nos garantiza una mayor autonomía y facilidad de recarga. A continuación, te contamos cómo recargar las baterías sin necesidad de un Powerbank o enchufarlos a la red eléctrica.

Recarga tus dispositivos con la ayuda de tu móvil

Quedarnos sin batería es algo muy habitual, los más precavidos siempre llevan consigo, bien los cargadores para enchufarlos a la red eléctrica o en su defecto una batería adicional externa. Pero existe otra alternativa, que es usar nuestro teléfono móvil como batería externa. La capacidad de las baterías de los teléfonos móviles es cada vez mayor y a pesar del superior consumo de energía que hacen sus pantallas son capaces de mantener una autonomía de hasta dos días. Por lo que es posible el uso del teléfono y recargar la batería de otros dispositivos con menor capacidad sin perder gran parte de nuestra batería restante.

Esta puede ser una solución de emergencia si nos encontramos en lugares donde el acceso de a la electricidad es difícil y puede sacarnos de más de un apuro. Eso es posible por una característica que incluyen algunos teléfonos Android desconocida por muchos de nosotros, se trata de la carga inversa. Muchos fabricantes incluso no incluyen esta entre las características de sus teléfonos. Para saber si tu teléfono dispone de esa función tendrás que comprobarlo directamente en tu dispositivo.

Cargando la batería | TecnoXplora

En materia de carga inversa no son varias las opciones que podemos encontrar, en los modelos más básicos de teléfonos, esta suele ser a través de cable usando para ello el puerto de carga y un cable con el que conectaremos varios dispositivos. Para comprobar si nuestro teléfono es compatible, conectaremos ambos dispositivos a través de un cable. Entra en los ajustes del teléfono y busca la opción “usar USB para”. Dependiendo del fabricante de nuestro móvil esta opción se encontrará en un menú y denominación diferente. En el caso del teléfono de gama alta con carga inalámbrica de inducción podremos cargar los dispositivos que también dispongan de esta tecnología sólo colocando sobre ellos los gadgets que queramos recargar.

Algunos fabricantes establecen limitaciones a la hora de su uso, como puede ser un mínimo de batería para que esta funcione, no es aconsejable realizar la recarga de otros dispositivos si la batería está pode debajo del 30%. En el caso de conectar dos teléfonos la energía se transferirá al que menos carga tenga en ese momento. Pudiendo cambiar los ajustes del USB especificando “solo carga”.

Pero los Android no son los únicos dispositivos con los que podemos recargar otros dispositivos. Los teléfonos de Apple, aunque en sí no disponen de la función de carga inversa. Podemos utilizar sus accesorios con la tecnología Magsafe, para realizar la carga. Pero con una salvedad, solo podremos cargar a través de esta tecnología magnética las baterías que comercializa Apple con esta misma función Magsafe. Además, no es compatible con todos los teléfonos iPhone, sino que tan sólo podremos usarla en modelos a partir del iPhone 12.