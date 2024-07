El CMF Phone 1 demuestra que no solo será barato, sino también un móvil muy original

CMF es la marca asequible de Nothing, un fabricante que no solo es también bastante accesible en lo que a precio se refiere, sino que además tiene una fuerte personalidad, contando con dispositivos de diseño único y que se diferencia mucho de su competencia. Y los CMF, al menos en los auriculares y smartwatches que hemos conocido, se han revelado como unos dispositivos verdaderamente originales a nivel de diseño. Ahora la compañía está a punto de presentar su CMF Phone 1, el primer teléfono de la compañía, que, si bien no contará con algunas de las señas de identidad de Nothing, sí que está demostrando que contará con un aspecto único. Eso es lo que al menos han mostrado de forma oficial, desvelando el diseño final del teléfono.

Así será el diseño del CMF Phone 1

Y es que la marca ha mostrado oficialmente su diseño y sobre todo lo que hace diferente a este teléfono respecto de sus competidores. Como es un diseño modular, que nos permite cambiar la carcasa trasera con un destornillador, algo que nos dará acceso no solo a otras carcasas de diferentes colores y diseños, lo que le dará un aspecto diferente. Sino que además podremos acceder a nuevos accesorios que harán de este teléfono un dispositivo muy original.

El accesorio más llamativo de este panel trasero es el anillo que se encuentra en la parte inferior, en una de las esquinas. Y es que en él podremos colocar algo similar a una peana, que podremos llevar normalmente plegado, pero que, al desplegar, nos permitirá mantener de pie el teléfono, tanto en vertical, como en posición horizontal. Por tanto, este anillo será la puerta al acceso a diferentes accesorios que le darán un toque modular al conjunto. Sin duda este es un teléfono que invitará a la personalización, como ocurre con los Nothing y su Glyph. En este caso no hay una iluminación con LEDs en la parte trasera, pero CMF espera suplir esto con accesorios muy originales, que ha mostrado fugazmente en un nuevo vídeo oficial.

¿Qué esperamos de este original móvil?

Pues bien, lo que se ha filtrado hasta ahora, una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, que tendría una resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120Hz. Sería un teléfono bastante potente de gama media, con un procesador MediaTek Dimensity 7300. La cámara tendría una configuración correcta, sin más. Con un sensor principal de 50 megapíxeles y un secundario de 2 megapíxeles de profundidad.

Delante, la cámara selfie contaría con un sensor de 16 megapíxeles. La batería tendrá una gran capacidad de 5000mAh, mientras que la carga tendría una potencia de 33W. Un aspecto interesante es que esta pantalla tendrá un lector de huellas integrado. Y por supuesto llegará con Android 14 como sistema operativo, con un software similar al del Nothing Phone, aunque adaptado al original aspecto de este fabricante. Sobre su precio no sabemos nada, pero debería moverse entre los 200 y 300 euros para ser coherente con el resto de la gama de su empresa matriz, el Nothing de Carl Pei.