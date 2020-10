El cargador MagSafe de los nuevos iPhone 12 es compatible con muchos móviles Android

Hace ya un par de semanas Apple presentaba sus nuevos iPhone 12. Unos teléfonos que como es habitual cada año nos ofrecen numerosas novedades, quizás no las más innovadoras del mercado, pero sí que representan una gran mejora. Y entre estas novedades pudimos conocer por ejemplo una muy destacada, como son los nuevos cargadores y accesorios MagSafe, que básicamente se fijan a los teléfonos de forma magnética. Básicamente esta es la mayor novedad de esta característica de los nuevos iPhone, que ahora sabemos que funciona casi con cualquier otro móvil.

Compatible por accidente

No es que se trate de una funcionalidad que haya anunciado Apple, que este cargador sea compatible con numerosos móviles Android, nada más lejos de la realidad, sino que ha sido la casualidad la que ha demostrado que estos cargadores de Apple serán compatibles prácticamente con cualquier móvil Android que cuente con una carga inalámbrica. Así lo han mostrado algunos usuarios de móviles Android que han tenido acceso a uno de los nuevos cargadores de Apple. Estos han comprobado sorprendidos que al colocar sus móviles Android sobre el cargador de Apple este ha comenzado a cargar sin cables.

Móviles como el Google Pixel 5 o el Samsung Galaxy Z Flip han demostrado que son perfectamente compatibles con este tipo de cargadores. Y no es extraño, porque realmente Apple no ha inventado la rueda, una vez más, sino que ha añadido un soporte magnético a su cargador inalámbrico, para facilitar la sujeción y la tarea en sí de poner a cargar el teléfono móvil sin cables. Al fin y al cabo los iPhone utilizan el mismo estándar de carga inalámbrica Qi que la mayoría de móviles Android. Por lo que era evidente que tenía que ser compatible al menos con la gran mayoría.

Eso sí, algunos usuarios han podido comprobar cómo el anillo magnético de este cargador no se adapta completamente a algunos modelos, y que no se agarran bien. Es el caso del Z Flip de Samsung, que prácticamente no ofrece adherencia con el accesorio de Apple. Pero es algo lógico porque el dispositivo ha sido diseñado para ofrecer un agarre perfecto con los iPhone y no con otros. Pero sin duda es una buena noticia para muchos usuarios, a los que quizás les seduzca la idea de MagSafe, ya no solo porque sea más o menos práctico, sino porque ofrezca una mayor seguridad a la hora de cargar el teléfono.

Eso sí, con este cargador vamos a seguir contando con una carga bastante lenta, nada que ver con la que acaba de presentar Xiaomi, de 80W, prácticamente ocho veces más potente, y que llegará en los próximos meses al mercado. Una carga que permite cargar al completo el teléfono en apenas 19 minutos. Pero son muchos los que desconfían de estas cargas tan rápidas, ya que pueden ser menos seguras, tanto para los usuarios como para los propios teléfonos, que pueden ver reducida su vida útil con tanta potencia de entrada. Ahí es donde MagSafe debería ofrecer un desempeño mucho más seguro.