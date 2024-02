La cámara del Samsung Galaxy Z Fold 6 por fin será tan buena como esperábamos

Parece que se avecinan cambios muy importantes en la gama de móviles plegables de Samsung. Y es que, si por algo no han destacado nunca los teléfonos de este formato del fabricante coreano, ha sido por su cámara de fotos. No podemos decir que sean malas cámaras, ni mucho menos, son bastante buenas, pero no nos han ofrecido la experiencia que podemos esperar de un móvil de este precio y que se entiende es todo un buque insignia. Algo que podría cambiar por completo con el lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold 6, que contaría por fin con una cámara muy solvente en este sentido.

Se avecinan cambios en su cámara

Si bien en los últimos años la cámara de estos plegables de Samsung no ha sufrido muchos cambios, es verdad que con la incipiente competencia de plegables chinos ganando terreno, los coreanos deben dar un giro de timón a su política de cámaras en los plegables. Y eso es lo que parece que va a ocurrir con este nuevo modelo. Y es que uno de los filtradores más cercanos a la marca asegura que esta nueva generación de los Fold por fin contaría con un sensor principal a la altura, a la que siempre hemos esperado.

Concretamente contaría con el mismo sensor principal del Samsung Galaxy S24 Ultra, ahí es nada. Una cámara de fotos que ofrecería por tanto una resolución de 200 megapíxeles. No sabemos si esto incluiría contar también con los otros sensores de teleobjetivo y periscopio de ese modelo, pero con este cambio el salto de calidad ya sería enorme, y más que suficiente para justificar la compra de este modelo, más allá de las evidentes bondades de su pantalla plegable. Y según este filtrador, el cambio llegaría incluso siendo conscientes desde Samsung de que añadir este sensor podría limitar la capacidad de la batería, incluso reducirla en parte.

Por tanto, Samsung se desharía del actual sensor de 50 megapíxeles, que es un buen sensor, pero nunca tanto como este de 200 megapíxeles, que además de captar imágenes enormes, puede hacerlo en condiciones de luz poco amistosas, captando más detalle y reduciendo al mínimo la posibilidad de que la imagen pueda parecer borrosa. Este salto de calidad en la cámara sí que podría suponer un revulsivo para una gama de teléfonos que ha evolucionado poco en los últimos años.

Incluso podría llegar con un nuevo diseño, con un aspecto más ancho, dándole a la pantalla externa una relación de aspecto más natural, como hemos visto en los plegables de sus competidores, como pueden ser tanto Google como Oppo, que han apostado por pantallas algo más anchas. Algo que unido a esta cámara podría suponer un antes y un después en la gama de plegables de los coreanos.

A todo ello se unirá obviamente un nuevo procesador, mucho más potente, probablemente el Snapdragon 8 Gen 3, e incluso se rumorea que un orificio para poder guardar en su interior el S Pen, como lo hace el propio S24 Ultra. Lo conoceremos probablemente durante el próximo verano.