La cámara del iPhone 13 Pro Max ya tiene botón para el modo macro

En los últimos años los teléfonos móviles, incluso los más baratos, no se han conformado con contar con una cámara de fotos sencilla, con un solo sensor, sino que han añadido distintos sensores adicionales para poder hacer fotos de escenas específicas. Uno de los más populares es el modo macro, que antiguamente utilizábamos en las cámaras de carrete con lentes especiales, y de la que ahora se encarga un sensor específico en muchos móviles. No es el caso del iPhone 13 Pro Max, que no cuenta con ningún sensor macro dedicado, sino que reutiliza su sensor telefoto para ello. Ahora el modo macro, que ha estado mostrándose de diferentes formas en estos iPhone, parece que por fin tiene un comportamiento y apariencia más cercana a lo que esperamos de uno de estos modos.

Por fin hay un botón macro

Esto, que en la mayoría de teléfonos es básico, en los iPhone 13 Pro hasta ahora no era así. De hecho, hasta ahora este modo macro se ha activado automáticamente al detectar el teléfono una escena propicia para ello. Algo que no siempre es así, y nos impide que si en ese momento no queremos utilizar el macro y optamos por un enfoque diferente sin variar la escena, podamos hacerlo bajo demanda. El problema es que hasta ahora eso se podía hacer solo a través de los ajustes de iOS, dentro de la cámara donde había una función de que el macro sea automático o no.

Ahora por fin iOS 15.2 ha mejorado el uso del macro con un nuevo botón que lo convierte en algo más sencillo de gestionar en todo momento. Porque ahora tenemos en la interfaz de cámara un nuevo botón macro, como el que hemos encontrado tradicionalmente en las cámaras de fotos, tanto las tradicionales de carrete como en otros muchos teléfonos. Este nuevo icono nos muestra el tradicional aspecto de una flor, y se resalta en color amarillo cuando está activado. Vamos, como haríamos con cualquier interfaz de cámara medianamente normal, pero que por alguna razón Apple no ha querido ofrecer hasta pasadas unas cuantas actualizaciones, aunque como suele decirse, más vale tarde que nunca.

Por tanto, cuando queramos desactivar el modo macro porque entendemos que no es el momento de utilizarlo, y otras alternativas nos van a proporcionar un mejor resultado, solo tendremos que pulsar sobre el icono para que este se desactive en el mismo momento que vamos a hacer la fotografía. Lo mismo ocurre al revés, si por alguna razón la cámara del iPhone no detecta esa escena para activar el modo macro, podemos hacerlo nosotros con este sencillo botón. Los resultados que ofrecen los modos macro con un sensor telefoto son tan buenos como con un sensor dedicado, y desde luego es el caso del iPhone 13, que, aunque ha tardado más de lo esperado, como ya es habitual en la marca, por fin nos ofrece un modo para hacer fotos a objetos a dos o tres centímetros con una nitidez espectacular.