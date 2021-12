BlackBerryOS, el legendario sistema operativo dice adiós definitivamente

Los que ya tenemos una edad, no demasiada, pero sí la suficiente para recordar los momentos álgidos de Blackberry, sabemos que estos móviles llegaron a ser tan populares como los iPhone o los móviles de Samsung hoy en día. Eran dispositivos perfectos para trabajar, aunque el público general también los utilizaba en masa, por su teclado físico, la mayor seña de identidad de estos móviles. Esto, junto a su sistema operativo, BlackberryOS, hizo de estos teléfonos los más deseados por muchos usuarios. Ahora, décadas después, se certifica no el fin de Blackberry, sino aquello que hacía diferentes a sus móviles, precisamente su sistema operativo.

El fin de BlackberryOS

Eso es lo que hemos conocido ahora, que el próximo 4 de enero el sistema operativo de estos teléfonos dejará de tener soporte, o lo que es lo mismo, dejará de actualizarse y por tanto se podrá certificar su defunción. De esta manera se pone fin a uno de los sistemas operativos más importantes de la historia de los dispositivos móviles. Pero de facto podremos asegurar que estos teléfonos se convertirán en un bonito elemento decorativo, ya que todos aquellos que cuenten con BlackBerry 10 o BlackBerry 7.1 hacia atrás, ya no podrán realizar llamadas, llamadas de emergencia o enviar SMS. Por tanto, es el fin oficial de uno de los sistemas operativos más carismáticos de la historia.

BlackBerry | agencias

Estamos hablando de esas BlackBerrys que siguen funcionando con el sistema operativo original, no de todas aquellas que hemos conocido los últimos años, y que están basadas en Android. Hubo un momento en el que BlackBerry miraba de tú a tú a Nokia, pero la llegada de Android o iOS no solo supuso la caída en desgracia de esta última, sino también de BlackBerry. Y en ambos casos por un sencillo ejercicio de prepotencia, al pensar que los nuevos sistemas operativos y dispositivos no podrían competir con ellos. Y ya comprobamos el resultado. Los últimos intentos de BlackBerry por lanzar móviles bajo su marca se han realizado por parte del fabricante chino TCL, que ha lanzado varios móviles de la marca, pero con Android como sistema operativo y con el distintivo teclado físico.

Estos móviles seguirán funcionando como siempre, ya que cuentan con Android como sistema operativo. Pero no así los anteriores que se basaban todavía en el sistema operativo nativo de BlackBerry. Este durante años tuvo un gran peso en el mercado, porque la mayoría de empresas confiaban en estos móviles para sus empleados. BlackBerryOS destacaba sobre todo por ser un sistema operativo seguro, y focalizado en algo que entonces no era tan común, la mensajería a través del correo electrónico. Mientras en la mayoría de móviles solo teníamos un teclado numérico para llamar a alguien o escribirle un SMS, en el caso de BlackBerry era completamente diferente.

Podías enviar y recibir correos electrónicos, visualizarlos dentro de una pantalla bastante grande, y componerlos cómodamente con un teclado completo. Pero todo pasa, Android e iOS y las apps han arrasado con todo, así como las pantallas táctiles, hasta el punto de carecer de sentido alguno la propuesta de BlackBerryOS.