Batería más grande o carga más rápida, ¿qué es mejor para tu nuevo móvil?

Un buen momento para renovar nuestros dispositivos es ahora, si la crisis de los suministros nos lo permite. A la vuelta de la esquina tenemos de las citas más importante en el año para conseguir las mejores ofertas. El Black Friday y el cibermonday son el mejor momento para cambiar, de móvil. A continuación, te contamos qué móvil elegir según su batería.

Velocidad de carga vs capacidad

Cuando nos vemos inmersos en la compra de un móvil nuevo son muchos los aspectos que debemos tener en cuenta, en primer lugar, el prepuesto, el sistema que queramos usar, el tamaño, la pantalla, numero de cámaras y algo en lo que no solemos fijarnos es en la batería. Por norma general no solemos darle la importancia que se merecen a las baterías, pero es cierto que sin ellas no podríamos hacer uso de nuestros dispositivos lejos de un enchufe, y además dependiendo del uso que vayamos hacer del nuestro móvil, puede ser de vital importancia. Hace algún tiempo el debate se basaba en función del material con el que estaban fabricadas, pero ahora estás más bien es si elegir una batería con carga rápida o de gran capacidad. Es cierto que estas han evolucionado mucho desde las primeras baterías y que comparadas con estas cargan mucho más rápido y tiene una mayor autonomía. Pero aun así encontramos muchas diferencias y depende del uso que hagamos de nuestro teléfono.

Redmi 9T | Xiaomi

Una de las razones por las que elegir un móvil con una batería con gran capacidad es el uso continuado de teléfono. Si necesitamos realizar y recibir un gran numero de llamadas y estar constantemente conectados, una batería con gran capacidad que nos proporcione mucha autonomía puede ser la solución. Sobre todo, si no tenemos la posibilidad de conectar el cargador a la corriente. Por lo que capacidad de la batería nos da autonomía para usar nuestro móvil durante un largo espacio de tiempo.

La carga de estas baterías se ha mejorado considerablemente ya que solo necesitan un par de horas para alcanzar la carga completa. Cosa que por otro lado hace unos años era imposible con otro tipo de baterías. Esto sobre todo sucede cuando hacemos un uso moderado, con una batería de 6000 mAh, puede llegar a durarnos un par de días sin necesidad recargar. También debemos tener en cuenta que esto influyeen su diseño, son algo más anchos para poder albergar una batería más grande y son algo más pesados.

Nuevo Redmi Note 11 Pro+, carga completa en 15 minutos por menos de 300€ | Redmi

Por el contrario, si nos decantamos por un móvil con batería de carga rápida, la cosa cambia. Un diseño más fino y estilizado que por norma general suelen ser bastante más ligeros. El tiempo de recarga se reduce al mínimo, para ello utilizan una potencia de carga que van desde los 65W a los 120W. Potencias mucho más altas si las comparamos con los 18W a los que cargan por ejemplo las baterías más grandes. Con esto consiguen completar la recarga en 20 ó 30 minutos, por lo que si necesitamos irnos rápido con unos pocos minutos de carga tendremos batería suficiente para aguantar una buena cantidad de horas haciendo un uso intensivo del teléfono móvil. Ideales para los que no pueden esperar a que se cargue el móvil para salir corriendo.