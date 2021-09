Así sería el diseño del iPhone 14, el que todos deseábamos

Tan siquiera se han presentado los iPhone 13, que lo harán el próximo martes como es habitual en Cupertino, y ya hemos visto cómo sería el futuro iPhone 14. Y es que, aunque no los conozcamos oficialmente, la realidad es que del iPhone 13 sabemos que no va a ser ninguna revolución a niveles de diseño, y que todo aquello que habíamos proyectado sobre él, no se hará realidad. Por eso nos gusta tanto este diseño que se ha mostrado ahora de los iPhone 14, porque reúne todo lo que se llevaba esperando para los teléfonos de Apple en los últimos años, y que parece por fin se va a hacer realidad.

Adoptará lo mejor de los móviles Android

Aunque Apple presuma de que sus teléfonos son más seguros que los Android, lo que es una realidad es que a nivel de innovación los teléfonos con el sistema operativo de Google le han pasado por la derecha a Apple en cuanto a innovación se refiere. Y es que desde hace varios años tenemos móviles Android todo pantalla, con lectores de huellas integrados en ellas y en definitiva sin notches o elementos parecidos. Y eso es precisamente lo que adoptará el iPhone 14, al menos eso es lo que asegura uno de los filtradores más activos en la esfera de Apple. Hablamos de Jon Prosser, que ha compartido cómo será el diseño del iPhone 14 a un año de que este se presente.

Y es que como se puede apreciar en las imágenes, la generación de los iPhone que llegaría en 2022 sería la más revolucionaria a nivel de diseño de los últimos años. En primer lugar, porque eliminará para siempre el notch, que ya está desfasado desde hace años, y que tan siquiera los móviles más baratos Android conservan. En su lugar vemos una cámara de fotos integrada en la pantalla, dentro de un orificio, algo que también lleva presente hasta en los teléfonos más baratos hace varios años. Por tanto, por fin tendríamos una pantalla sin bordes en este nuevo modelo. Algo que básicamente sería posible por la llegada de un lector de huellas integrado en la pantalla.

Ahora bien, esto no quiere decir que no vaya a haber un Face ID, pero parece que Apple podría haber desarrollado una tecnología para comprimir todo lo necesario para este tipo de identificación en una cámara así de pequeña. Sabemos que Apple no va a renunciar fácilmente a una de sus enseñas, como es este Face ID, por lo que no sería extraño que convivan en el mismo móvil este sistema junto a un Touch ID integrado en la pantalla, porque desde luego por las imágenes no parece que se trate de un lector de huellas en el botón de encendido.

Recordemos que han existido muchas quejas respecto del Face ID por parte de los usuarios, que han visto como en tiempos de pandemia ha sido mucho más difícil utilizarlo por la mascarilla. La cámara también sufrirá cambios, no en la disposición de los sensores y su tamaño, sino sobre todo porque perderá la barriga, y estos sensores se integrarán por completo en la parte trasera del terminal, sin sobresalir. Por último, según esta filtración parece que este iPhone seguirá apostando por el conector Lightning, habrá que esperar algo más para el USB tipo C.