Así será el iPhone SE 4: con un diseño totalmente renovado

Es el teléfono más barato de Apple, pero no el más popular. La realidad es que el iPhone SE ha ocupado un lugar importante en la gama de los de Cupertino como la opción principal para entrar en el ecosistema iPhone por un precio razonable. Y todo hace indicar que la próxima primavera Apple podría lanzar una nueva generación. Esta podría ser la más revolucionaria de la historia de los de Cupertino, al menos en el plano del diseño, que podría ser completamente diferente a lo que hemos conocido ahora en este modelo, pero muy familiar respecto de otras variantes de los iPhone recientes.

Un diseño híbrido

Como sabéis, el iPhone SE se caracteriza por contar con un diseño muy clásico, prácticamente es el mismo que hemos visto en los iPhone 8 hace ya bastantes años, conservando incluso el Touch ID en la parte inferior de la pantalla. Pero en esta ocasión ha sido uno de los leaksters más cercanos a Apple quien ha desvelado unas imágenes que nos muestran cómo sería el diseño de este teléfono. Y hay que decir que las diferencias respecto del modelo actual son evidentes, y harán de este teléfono un dispositivo mucho más atractivo, sobre todo si conserva su diseño.

Para empezar, podemos apreciar enormes cambios en el frontal, con una pantalla ahora sin bordes, que prescinde del Touch ID para pasar a contar con un Face ID, dentro del notch en forma de ceja que han dejado atrás los iPhone 14 Pro, pero que ahora recoge este modelo. Por lo tanto, los cambios en la pantalla serían evidentes. Y también los cambios en el tamaño de la pantalla serían importantes, ya que se daría un enorme salto. Pasando de las 4,5 pulgadas actuales a un panel de 6,1 pulgadas, prácticamente como el del iPhone 14, por lo que ya no sería un iPhone con factor de forma clásico en este aspecto.

Eso sí, la parte trasera prácticamente no cambiaría, y seguiría contando con ese diseño similar al del iPhone XR o el iPhone 8. Por lo tanto, sería un híbrido entre ambos modelos, los más modernos y los clásicos. Respecto de su interior, su ficha técnica, es de esperar que cuente con un procesador potente, probablemente el Apple A15 Bionic que han estrenado los iPhone 14 menos equipados, y seguramente una nueva cámara. Esta podría estrenar un nuevo sensor que seguramente seguiría contando con la misma resolución de 12 megapíxeles.

No es la primera vez que se especula con este diseño para un nuevo iPhone SE, lo mismo vimos para la tercera generación, que nunca llegó a ser así. Ahora parece más plausible, después de que Apple ha actualizado el diseño de sus modelos más avanzados. Sobre el precio, no somos optimistas, y vista la deriva de subidas de precio de Apple, no nos extrañaría que este teléfono ya rondara los 600 euros, lejos de aquellos escasos 400 euros que llegó a costar en generaciones anteriores. Todavía nos tocaría esperar al menos al mes de marzo o abril.

SEGURO QUE TE INTERESA:

iPhone 14, ¿realmente tienen menos batería que sus predecesores?