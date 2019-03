Así registra Google todas las ubicaciones de tu Android

Casi todos sabemos que Google guarda nuestros movimientos y que esto suele ser positivo en el uso diario porque así nos recomienda, entre otras cosas, paradas de transporte público cercanas o a cuánto tiempo estamos en coche de casa de nuestra pareja. Sí, eso está muy bien, pero ¿cómo es que se actualiza ese tiempo cada minuto en Google Now?

Pues va a ser que tu Android sabe hasta cuándo vas al baño y tú no lo sabías o no le has dado mayor importancia. Aunque mola cuando cada mes te dice lo que has andado y si has sido más vaguete que el mes anterior, pero a lo mejor no te fías y no quieres darle tanta información al gigante tecnológico...

¿Qué dice Google? Pues en su política de privacidad dice que “podremos recopilar y procesar información sobre tu ubicación real”. Para ello no van a escatimar en esfuerzos ya que no solamente usan el GPS, también se basan en las WiFi que te conectas y las antenas de telefonía cercanas.

Aquí lo dejan más clarito. Y en el siguiente párrafo más aún: “El Historial de Ubicaciones permite que Google almacene un historial de tus datos de ubicación procedentes de todos los dispositivos en los que has iniciado sesión con tu cuenta de Google y has habilitado los Informes de Ubicación. Cualquier aplicación o servicio de Google puede utilizar los datos del Historial de Ubicaciones y de los Informes de Ubicación”.

¿Te sientes observado? Calma, que no cunda el pánico. Esto lo puedes cambiar fácilmente en tu teléfono en 'Ajustes / Ubicación / Modo'.

Eliminar y deshabilitar el historial de ubicaciones

El robot verde nos persigue a todas partes y eso que ni siquiera le dejamos un rastro a lo Pulgarcito para ello. Simplemente cuando encendemos nuestro Android por primera vez le damos permiso para activar el historial de ubicaciones para para que los servicios de Google puedan utilizarlo en sugerencias, anuncios y desplazamientos.

Pues bien, vamos a revertir esta situación con todo lo que tengamos a nuestra mano. Debido a la fragmentación de Android puedes consultarlo en cualquier momento en la página de soporte de Google, pero nosotros te lo vamos a contar “más bonito”.

Empezamos por nuestro teléfono. Además de los ajustes tradicionales en nuestro Android tenemos los 'Ajustes de Google'. En 'Ubicación / Servicios de Ubicación' lo primero que debes hacer es deshabilitar los informes de ubicación.

En el mismo lugar puedes desactivar el historial de ubicación y, una opción más tajante, eliminarlo por completo.

Ahora bien, si desactivas estas opciones vas a perderte cosas tan útiles como que el administrador de dispositivos rastree tu teléfono desde la web u otro Android si te lo han robado o lo has perdido (también en 'Ajustes de Google').

También te puedes perder las sugerencias en Google Maps o las tarjetas basadas en ubicación de Google Now. Porque hay que reconocer que está muy bien que tu teléfono te recuerde donde has aparcado el coche, algo útil para despistados como yo, aunque el otro día cogí el cercanías y cuando me bajé me lo registró como aparcamiento (que yo sepa aún no soy maquinista de tren: Google, arregla eso).

Tu historial detallado en la web

El historial de localizaciones de Google Maps lo puedes gestionar también desde un navegador. Puedes consultar como, día a día y si se lo has permitido, tu teléfono registra cada leve movimiento que hagas.

Dentro de este historial puedes consultar todo el histórico de ubicaciones con todo lujo de detalles de lugares, hora y distancia. Se registra el tiempo que pasas en cada lugar y todos tus trayectos a pie, en coche o en transporte público. Visto así da un poco de miedo, pero puedes eliminarlo por completo, por día concreto o por ubicación.

Si tienes un dispositivo de Apple y usas los servicios de Google puedes controlar de la misma manera tus ubicaciones. Sus tentáculos no se iban a quedar sólo en Android...