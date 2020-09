Así puedes cambiar el navegador web por defecto en tu iPhone

El martes pasado los de Cupertino presentaron como todos los años, las novedades que su marca pone a disposición de los usuarios, las nuevas versiones de sus ya conocidos iPad y Apple Watch. Aunque esta vez, los grandes ausentes en esta presentación fueron las novedades de su producto estrella, el iPhone 12, que su lanzamiento se retrasa, por primera vez en su historia, debido a la crisis que ha supuesto este año la incidencia de la Covid. Pero no tendremos que esperar mucho más para que vean la luz, ya que su estreno está previsto para mediados de octubre. Aunque lo que no ha faltado a su cita, es la nueva versión de su sistema iOS 14, que se presentó el pasado mes de junio en el WWDC, y que ya está disponible para su descarga. Trae consigo novedades muy esperadas por los usuarios de este sistema, a pesar de que algunas de ellas están disponibles en Android desde hace muchos años, como es el cambio de navegador web, entre otras. Te contamos como hacerlo:

Cambia el navegador web en tu iPhone

Por primera vez desde que aparecieran los primeros modelos en 2007, los usuarios de iPhone ahora tienen la opción de cambiar el navegador web en sus teléfonos, ya no se verán obligados a usar por defecto Safari, el navegador por defecto instalado en sus terminales. De este modo, Apple abre la posibilidad de elegir qué navegador quieres utilizar por defecto. El proceso es muy sencillo:

Lo primero es comprobar que nuestro teléfono está actualizado a la nueva versión iOS 14. Ten en cuenta que, si tu teléfono es un modelo anterior al IPhone 6s, ya no es compatible con el sistema y no podrás actualizarlo a la nueva versión y no tendrás disponible esta nueva función.

A continuación, en el menú Apple (la manzana) selecciona las Preferencias del sistema .

. Elige “General” para acceder a más opciones

para acceder a más opciones Pulsa sobre “Navegador Web por omisión” y elige el navegador web que quieras el menú desplegable.

De esta forma tan sencilla y en tan sólo tres pasos podrás acceder en tu iPhone a una función que los usuarios de Android ya disfrutaban desde hace muchos años, cambiar el navegador predefinido en favor de Google Chrome , Firefox u otro, que es la opción disponible en el menú desplegable. Pero el cambio de navegador no es la única de las funciones nuevas, que incorpora la nueva versión del sistema de los iPhone. En esta ocasión también se incorporan, los ya conocidos por todos los usuarios de Android y populares widgets. Estos elementos tan esenciales en la personalización de las pantallas de inicio de los teléfonos. Estos nos ofrecen la posibilidad de interactuar sin necesidad de abrir la aplicación. Además, otorgan una apariencia única de la pantalla. Por lo que a partir de este momento los usuarios de iOS podrán disfrutar de una mayor personalización de su iPhone, como ya disfrutaban, desde hace mucho tiempo los usuarios de Android.