Apple presenta el nuevo Apple Watch Series 6 y un Watch SE más económico

Tal y como esperábamos, Apple se ha dado un baño de multitudes virtuales, porque recordemos que en lugar de celebrar una keynote en Cupertino, al igual que en el WWDC del mes de junio, se ha desarrollador completamente de manera virtual, con las sucesivas presentaciones a través de un directo en Internet. Una presentación que ha abierto con la presentación tanto de WatchOS 7, el nuevo sistema operativo para wearables de Apple, como el Apple Watch Series 6, la nueva generación del smartwatch más popular del mercado, a pesar de ser uno de los más caros. Un nuevo reloj que llega con algunas novedades importantes.

Ahora mide la saturación de oxígeno en sangre

Apple ha presentado un nuevo Apple Watch que nos ofrece el diseño clásico que lleva ofreciendo desde hace varias generaciones. En este apartado no podemos esperar muchas novedades, porque es ya un diseño icónico que no necesita de retoques, y que eso sí, estrena nuevos acabados, colores e incluso correas. Pero sin duda la mayor novedad que aporta este nuevo Apple Watch Series 6 es su capacidad de poder medir la saturación de oxígeno en sangre, una función presente ya en otros muchos relojes del mercado, pero que sin duda es perfecta para los tiempos de COVID-19 que vivimos, donde la insuficiencia respiratoria es algo a la orden del día en personas contagiadas.

Nueva familia Apple Watch | Apple

Una nueva generación del reloj que nos ofrece también una carga de su batería un 20% más rápida, por lo que obtendremos más horas de uso en menos minutos de carga. También estrena una pantalla retina más luminosa, hasta 2.5 veces y con modo Always On. También Apple ha presentado una nueva correa, denominada Solo Loop, que no tiene ningún tipo de aplique, cierre o ajuste, ya que está hecha de una silicona líquida que es capaz de adaptarse perfectamente a nuestra muñeca, y que está acabada en numerosos colores y materiales distintos.

Apple Watch Series 6 | Apple

Un Apple Watch Series 6 que también se beneficia de Family Setup, un nuevo servicio de Apple, similar al Family Link de Google que permite controlar el uso de dispositivo que utilizan los más pequeños para disfrutar de manera responsable. Por lo demás seguimos disfrutando del chip U1, resistencia al gua, seguimiento del sueño, electrocardiograma y Wifi compatible con redes de 5GHz. Ya se puede comprar en España desde 429 euros en su versión más básica.

Nuevo Apple Watch SE más barato

No es una sorpresa, porque se había hablado mucho de él, pero la realidad es que es una gran noticia que Apple haya lanzado una versión más barata de su reloj, que parte de los 279 dólares, que estamos seguros va a arrasar en el mercado con un precio más ajustado. Se trata de un reloj basado en la anterior generación de este reloj, que renuncia a algunas de sus características más destacadas, pero que nos sigue ofreciendo la experiencia Apple Watch intacta.

Apple Watch SE | Apple

Estamos hablando de un reloj que cuenta con el mismo diseño icónico del Apple Watch, con una pantalla más grande, con un rendimiento el doble de rápido que las Series 3, para hacerse una idea. También cuenta con otras funciones interesantes de los otros modelos, como la detección de caídas, seguimiento del sueño, brújula y altímetro Always On, así como resistencia al agua. También es compatible con la nueva Solo Loop, así como a las nuevas esferas que han estrenado también las Series 6. Ya podemos comprarlo en las tiendas españolas de Apple desde 299 euros, un precio más económico hablando de Apple, pero que sigue siendo bastante elevado comparado con otros modelos del mercado.