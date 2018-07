Aprende a leer un mensaje en WhatsApp sin que lo sepa el emisor

Seguro que en más de una ocasión te has encontrado con la situación de querer leer un mensaje de WhatsApp, pero no te apetece responder de inmediato. Lo cierto es que hay varias forma des hacerlo y que al emisor no le salgan los dos checks azules.

El primer método es desactivar la confirmación de lectura. Esto tiene sus ventajas y desventajas. Tus contactos no verán los dos ticks azules cuando leas sus mensajes, pero tú tampoco sabrás cuando ellos lean los tuyos. Abre la aplicación WhatsApp, despliega el menú y accede a configuración. Pulsa en cuenta y después en privacidad. Por último, desactiva la opción "confirmación de lectura".

Otro método es utilizar el widget WhatsApp 4 x 2, aunque solo funciona en Android. Este truquito te permitirá leer el principio de todos los mensajes que te llegan en tu WhatsApp sin tener que abrir la aplicación. En el escritorio de tu móvil toca la pantalla y mantén presionado. Se abrirá un menú en donde verás la opción widgets. Seleccionala y busca el que se llama WhatsApp 4 x 2. Toca sobre él y mantén el dedo hasta que te salga la página de inicio. Arrástralo hasta donde quieras colocarlo.