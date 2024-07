Apple podría "cargarse" el iPhone 17 Plus para introducir un nuevo modelo más delgado

Todavía no se han lanzado los iPhone 16, y ya estamos conociendo detalles de la siguiente generación que llegaría en 2025, lo iPhone 17. Y es que la actualidad de los de Cupertino pasa principalmente por sus teléfonos, que son el verdadero atractivo de su gama. Y ahora conocemos que los planes de los californianos podrían pasar por un nuevo cambio en su gama de teléfonos. Y es que si hace un par de años vimos cómo los modelos mini dejaban de estar disponibles para introducir un modelo Plus, ahora este podría sufrir la misma suerte de su predecesor, y ser sustituido por un modelo con otras virtudes, tal y como acaba de filtrarse.

Así sería el nuevo iPhone 17, ¿Slim?

Pues bien, las nuevas informaciones hablan directamente del fin del iPhone 17 Plus, y que este modelo será sustituido por uno nuevo, que, aunque de momento no conocemos su denominación, sí que se intuye cuáles serían sus armas para brillar dentro de la gama de los iPhone 17. Yes que este modelo sería más delgado y ligero que sus compañeros, y por tanto sería este su principal argumento de venta.

Sobre el peso más reducido, sería consecuencia de la elección del aluminio como el material de su chasis, que reduciría de manera sensible su peso sobre la báscula. Este teléfono también contaría con cambios en su cámara de fotos, ya que su módulo estaría ubicado de una forma diferente a la habitual. Y es que en este caso estaría orientada en horizontal, en lugar de vertical como va a ocurrir este año.

En general, el diseño de este teléfono sería similar al del iPhone X, que ya en su momento supuso una revolución dentro de la gama de Apple. Pero lo sería con diferencias notables, ya que delante, en lugar de la tradicional ceja o notch, contaría con una Isla Dinámica de última generación. Esto quiere decir que sería similar a la de los iPhone actuales, pero más estrecha, y por tanto algo más pequeña, gracias a la adopción de un nuevo conjunto de cámaras frontales Facetime y Face ID.

La pantalla de este nuevo modelo tendría un tamaño de 6.55 pulgadas, por lo que, en lo referente a este aspecto, su pantalla estaría a caballo entre los iPhone 17 y 17 Pro. Y en lugar de caracterizarse por ofrecer una pantalla más grande, algo que se puede disfrutar en el modelo más deseado de la gama, como es el Pro Max, aportaría a los consumidores una nueva alternativa, con menos peso y un perfil más delgado.

Y es que en los últimos años los fabricantes se han olvidado un poco del aspecto más importante de todo smartphone, su portabilidad. Es normal que la mayoría de los móviles en el mercado ronde los 200 gramos, y solo excepciones como los modelos Lite de Xiaomi, pueden reducir ese peso hasta los 175 gramos más o menos. Pues bien, parece que Apple optará por este factor de forma para revitalizar su gama de teléfonos inteligentes en 2025. Todavía quedan al menos 14 meses para comprobar si será así realmente.