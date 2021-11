Apple One llega oficialmente a España

Apple va a lanzar su servicio Apple One, el cual va a englobar todas las suscripciones de la compañía en un pago único. Además, dispondrá de una opción familiar para compartir el cago y la suscripción con amigos y familiares.

Los servicios disponibles son varios, por un lado, para ver series y películas está Apple TV, para música y podcast, Apple Music y para juegos ya sea en móvil o tablet, Apple Arcada, entre otros. La suma de todos los servicios ofrecidos por la compañía sería muy elevada y por ello han decidido poner en marcha esta iniciativa.

Suscripciones

Apple One permitirá agrupar todos los servicios de Apple en una única suscripción ya sea individual o familiar para compartir con otras personas, de forma que se podrá acceder a todos los servicios a un precio más asequible.

Lo que te interesa: precios

La novedad es que Apple One acaba de hacerse oficial en España y los precios de salida ya están disponibles para el 3 de noviembre, fecha en la que ya se podrá adquirir esta suscripción. La suscripción individual incluirá Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud por 14,95€ al mes.

Por otro lado, la suscripción familiar con hasta 5 personas incluirá Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud por 19,95€ al mes. Además, también se habilitará una suscripción premium con hasta 5 personas que incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness e iCloud por 28,95€ al mes.

Unos precios más que asequibles en comparación con su precio por separado. Los precios y servicios en su llegada a España son los esperados sin ningún tipo de sorpresa. Cualquier usuario que utilice alguno de estos servicios de forma habitual se puede plantear la opción de compra de esta suscripción, su precio global mejor de lejos el precio de los servicios por separado. Además de ahorrar dinero, se podrá hacer la suscripción en un único pago.

Catálogo promocional de Apple One | Apple

Cómo acceder a Apple One

Para conseguir Apple One basta con acceder a ‘Ajustes’, pulsar en tu nombre y elegir la opción ‘Suscripciones’. Después selecciona ‘Apple One’ y elije el plan que más se adapte a tus necesidades. Si ya estás suscrito a alguno de los servicios incluidos como Apple Music, Apple News+, Apple Arcade o Apple TV+, no será necesario que canceles las suscripciones, se cancelarán automáticamente al hacer el pago de Apple One.

Tal vez sea necesario actualizar tu dispositivo para que la opción de Apple One aparezca en tus suscripciones. Si la suscripción la realizas desde un Mac, tendrás que accedes a ‘Preferencias del sistema’ > ‘ID de Apple’> Contenido y Compras. Una vez ahí, junto a ‘Suscripciones’, haz click en ‘Gestionar’ y verás la oferta disponible de Apple One. SI no puedes ver la opción será necesario actualizar el dispositivo a la última versión de macOS.

Prueba gratuita

Además, Apple One ofrece una prueba gratuita de un mes para disfrutar de los servicios a los que no estés suscrito en ese momento. Después de la versión de prueba, aquellos servicios a los que ya te hayas suscrito, se incluirán de forma automática en Apple One. Sin embargo, si has cancelado recientemente alguno de los servicios, no cumplirás los requisitos para la versión de prueba. Recuerda que el plan al que te hayas suscrito se renovará automáticamente después del mes de prueba gratuito y comenzará a efectuarse el pago con normalidad.