Apple advierte: oleada ataques de spyware contra iPhone en casi 100 países

Lamentablemente es mucho más común de lo que pensamos, y es que las amenazas que se ciernen sobre nuestros móviles son reales y muy habituales. En este caso la amenaza recae sobre los iPhone, y ha sido la propia Apple la que ha advertido de que se avecinan ataques para sus usuarios, o al menos existe una potencial amenaza de sufrirlos. Y es que es mejor ponerse la venda antes de que llegue la herida, y este es el mejor ejemplo sin duda alguna.

Amenazas para algunos usuarios

La señal de amenaza que ha comunicado Apple va dirigida a los usuarios de sus iPhone en 98 países. Lamentablemente no podemos saber si los usuarios españoles están afectados, ya que Apple no ha facilitado la lista de países que sufren estas amenazas. Pero es evidente que el riesgo de que nuestro país esté en ella es muy elevado, por no decir que prácticamente está garantizado. Y como es lógico, no es algo que haya que tomarse a la ligera ni mucho menos.

En este caso estamos hablando de una amenaza basada en software espía, o lo que es lo mismo, Spyware. En este caso el comunicado es bastante directo, y dice lo siguiente:

Apple detectó que está siendo atacado por un ataque de software espía mercenario que está tratando de comprometer de forma remota el iPhone asociado con su ID de Apple.

Y a continuación especifica que la amenaza es directamente contra la persona que recibe el mensaje.

Es probable que este ataque esté dirigido específicamente a ti por quién eres o por lo que haces. Aunque nunca es posible lograr una certeza absoluta al detectar tales ataques, Apple tiene una gran confianza en esta advertencia, por favor tómala en serio.

Así que si no has recibido una de estas advertencias sobre tu ID, no deberías estar tan alarmado como quienes si que han recibido estas. Parece ser que como ha ocurrido antes, podría tratarse de espionaje a personajes relevantes de la sociedad, desde políticos a periodistas destacados, lo que desde luego no es mi caso. Pero es evidente que estos ataques parecen al más alto nivel y buscan algo más que meter anuncios por la puerta de atrás o inyectar un malware de segunda.

Sino que podríamos estar ante casos similares a los de Pegasus, donde se intervenían al completo los dispositivos con fines de espionaje principalmente. Aunque obviamente acceder al teléfono de personas relevantes es algo que puede dar también mucho dinero a los atacantes. No obstante, siempre debemos estar atentos y alertas a las señales que nos dan nuestros dispositivos, sobre si podríamos estar siendo víctimas de algún tipo de ataque.

Estos pueden detectarse sobre todo si notamos un repentino cambio en el rendimiento del teléfono. No solo funcionando más lento, por los recursos que se comen los propios hackers, sino también por detalles como una duración de la batería menor, algo que también suele ser consecuencia de un robo de recursos por parte de los atacantes para poder acceder a nuestros datos.