Apple abaratará costes del iPhone 12 con uno de sus componentes principales, ¿sabes cuál?

Los de Cupertino siguen preparando el desembarco de sus iPhone 12, que este año casi con toda probabilidad llegarán más tarde de lo normal, retrasándose incluso un mes la fecha de presentación inicial, que se produciría finalmente a primeros del mes de octubre, y no en septiembre como es habitual. Mientras tanto vamos conociendo más datos acerca de los teléfonos de Apple, y en esta ocasión se trata de una información que da buena cuenta del esfuerzo que está haciendo Apple para reducir o al menos mantener el precio del iPhone 12 que va a estrenar tecnología 5G, algo que aumenta el coste de producción. Y será un componente esencial del terminal el que va a sufrir un recorte, no sabemos si en calidad o prestaciones, pero desde luego va a ser más barato para Apple, se trata de la batería del iPhone 12.

Baterías más baratas, ¿y peores?

Esa es la pregunta que nos hacemos todos al leer las palabras de Ming-chi Kuo, el analista de cabecera de Apple, y que nos suele adelantar todos los detalles de los nuevos dispositivos de la firma de Cupertino. Según él, Apple va a reducir costes con las baterías de sus teléfonos, algo que nos inquieta bastante porque precisamente este ha sido uno de los problemas principales de los móviles de la marca a lo largo de los años. Según este analista, Apple habría reducido las capas de las baterías del iPhone 12 y juntado las celdas en espacios más pequeños. Esto supondrá un claro ahorro para Apple.

iPhone 11 Pro | Photo by Filip Baotić on Unsplash

Porque según estas informaciones las nuevas baterías serían entre un 30% y 50% más baratas que las que habían montado hasta ahora. Sobre la calidad de estas y la durabilidad que ofrecerían a los iPhone no hay informaciones concretas, pero a priori no afectaría a la calidad de la batería o a las propiedades que ofrecería a los teléfonos. Lógicamente esto es a priori, pero hasta que no veamos las baterías funcionando en el día a día no vamos a poder sacar conclusiones. En un principio no nos parece una buena noticia que haya que recortar en las baterías para abaratar el coste de los iPhone, ya que sin duda estamos hablando de uno de los componentes más importantes.

Seguramente recordéis la polémica de los iPhone más antiguos con sus baterías. Apple durante años estuvo reduciendo el rendimiento de sus teléfonos sin el consentimiento de los propietarios para adecuarlo a la degradación de las baterías de sus teléfonos. Algo que terminó con Apple obligada a cambiar a un precio reducido la batería de todos los propietarios de iPhone que así lo desearan. Por tanto es un componente polémico dentro de los iPhone que esperemos Apple haya aprendido a gestionar mejor. Recordemos que los nuevos iPhone 12 serán los primeros móviles de la marca con 5G, algo que ha trastocado los planes de los de Cupertino, que han tenido que recortar no solo aquí, sino también en la inclusión de un cargador con el teléfono, que por primera vez no se suministrará con los nuevos iPhone en si caja.